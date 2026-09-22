Американская Coca-Cola отсудила название у южноосетинской компании в России

Tекст: Мария Иванова

Южноосетинской организации ООО «Кока-кола Компании» запрещено применять спорное наименование на территории России при осуществлении всех видов деятельности ее филиала. В случае неисполнения решения ответчик обязан выплачивать неустойку в размере 1 тыс. рублей за каждый день просрочки, передает РИА «Новости».

Американский истец первоначально требовал установить штраф в размере 20 тыс. рублей в день. Представители корпорации заявили в суде, что на российском рынке была обнаружена поддельная газировка. На этикетке контрафактного напитка изготовителем значилась новосибирская фирма, а производителем – компания из Южной Осетии.

Правообладатель подчеркнул недопустимость существования в стране филиала с полностью идентичным названием. Южноосетинская сторона проигнорировала судебные заседания. Корпорация The Coca-Cola Company приостановила работу на российском рынке весной 2022 года, однако ее товарный знак признан в стране общеизвестным с 1996 года, что защищает бренд бессрочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд отказался лишать американскую корпорацию Coca-Cola брендов в России.

В июне производитель газировки начал судебное разбирательство с Роспатентом из-за бренда Sprite.

В прошлом году американская компания зарегистрировала товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт».