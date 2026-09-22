Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
Уголовное дело завели после жесткой посадки самолета под Ульяновском
В Ульяновской области возбудили уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», указали в ведомстве, передает ТАСС.
По информации следствия, 22 сентября самолет выполнял сельскохозяйственные работы. При перелете между полями воздушное судно задело деревья, что привело к жесткой посадке. В результате аварии пилот получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося: допрашивают очевидцев и назначают судебные экспертизы. Специалисты проверяют техническое состояние самолета.
В качестве одной из версий произошедшего рассматривается ошибка пилотирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение при обработке сельскохозяйственных угодий в Ульяновской области.
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