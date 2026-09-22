Минкоммерции КНР: Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом

Пекин выразил готовность урегулировать торговые споры с Евросоюзом

Tекст: Мария Иванова

Власти Китая намерены выработать взаимоприемлемое решение торговых проблем с Европейским союзом, опираясь на принципы недискриминации, соблюдения действующих норм и сбалансированности, передает ТАСС.

Об этом Ван Вэньтао сообщил во время встречи в Пекине с руководителем Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. По словам китайского министра, для преодоления разногласий планируется задействовать существующий механизм двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций.

Он подчеркнул, что отдельное внимание на предстоящих переговорах будет уделено урегулированию споров, возникших между сторонами в автомобильной отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2024 году министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские автомобили «ритуальным убийством».