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    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

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    7 комментариев
    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня

    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

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    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    27 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии признала колоссальные потери электроэнергии в Европе

    ЕК сообщила о потере 10 тераватт-часов электричества из-за нехватки сетей

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за недостатка сетевой инфраструктуры и мощностей для хранения Европа лишилась объема энергии, достаточного для снабжения 3 млн домохозяйств в течение года.

    В прошлом году Европа лишилась 10 тераватт-часов произведенного из возобновляемых источников электричества, передает РИА «Новости».

    Причиной стал острый дефицит сетевой инфраструктуры и систем хранения.

    «В прошлом году Евросоюз установил более 80 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, однако мощности, в несколько раз превышающие этот объем, все еще ожидают подключения», – констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Политик признала, что перевод европейской промышленности на электричество серьезно осложняется высокими тарифами. Сейчас электроэнергия обходится предприятиям Евросоюза почти в три раза дороже природного газа. Для решения проблемы необходимо срочно модернизировать сети и развивать системы хранения.

    Сейчас свыше 70% электричества в Европе вырабатывается из низкоуглеродных источников, включая атомную генерацию. При этом на долю электроэнергии приходится лишь около четверти конечного потребления в регионе. Власти планируют ускорить электрификацию транспорта и промышленности для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива.

    Глава Еврокомиссии также предложила изменить налогообложение энергоносителей, чтобы сборы на электричество не превышали газовые. Кроме того, планируется сохранить бесплатные квоты на выбросы после 2030 года для инвестирующих в местное производство компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия обнародовала масштабную инициативу по ускоренной электрификации и изменению системы углеродных квот.

    Ранее ведомство подготовило обширный план по модернизации электросетей в странах Евросоюза для снижения стоимости электричества.

    При этом европейские компании вынуждены платить за электроэнергию в два-три раза больше американских конкурентов.

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    27 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Нелегалы массово прорвались в Испанию на гидроциклах

    Сотни мигрантов переправились из Сеуты в Испанию на гидроциклах

    Tекст: Мария Иванова

    С июля сотни нелегалов добрались до материковой Испании из Сеуты, используя гидроциклы и скоростные катера для пересечения пролива.

    Испанские правоохранительные органы отмечают резкий рост числа нелегалов, прибывающих на Пиренейский полуостров из Сеуты на скоростных катерах и гидроциклах, пишет газета El Mundo.

    По данным полиции, с момента массового прорыва границы этим опасным маршрутом воспользовались уже около 250 человек.

    Стоимость нелегальной переправы, организованной преступными группировками, составляет от трех до шести тыс. евро. Использование быстроходных судов не является новой тактикой для контрабандистов, однако потенциальный масштаб перевозок стал главным фактором риска. В силовых ведомствах Испании серьезно обеспокоены тем, что миграционный кризис может выйти далеко за пределы автономного города, отмеачет ТАСС.

    В июле десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Для обеспечения безопасности Мадрид привлек военных. Власти оценивают, что в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, хотя большинство из них, предположительно, вернулось обратно. Правительство Испании до сих пор не имеет точных данных о количестве мигрантов, оставшихся в Сеуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организованные преступные группировки изменили тактику нелегальной миграции в Испанию.

    При этом подавляющее большинство из десятков тысяч проникших в анклав людей вернулось обратно в Марокко.

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    27 августа 2026, 02:24 • Новости дня
    Берлин задумался об инвестициях в программу британского ядерного оружия

    Telegraph: Германия может направить средства в британскую программу ЯО

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин обсуждает возможность инвестирования в британскую программу ядерного сдерживания Trident, стремясь усилить европейский ядерный щит на фоне неопределенности с военным присутствием США на континенте, пишет Telegraph.

    По словам одного из источников Telegraph, Германия предпочитает интегрироваться в существующие британские и французские ядерные силы, а не создавать собственное оружие, что связано с историческим чувством вины страны за события Второй мировой войны.

    «У нас есть очень сильный интерес в том, чтобы существующие ядерные державы в Европе расширяли свои возможности», – отметил собеседник издания.

    Дипломатический источник в Германии рассказал, что политики задаются вопросом о дальнейших действиях США в сфере обороны Европы. Правительство канцлера Фридриха Мерца в рамках курса на снижение зависимости от Вашингтона обратило особое внимание на укрепление ядерного потенциала континента.

    По данным третьего источника в сфере безопасности, в Берлине обсуждают, как существующие ядерные силы, включая Trident, могут сыграть более значимую роль в обороне Европы, а также возможности более глубокого сотрудничества между европейскими странами.

    Военные планировщики Германии также рассматривают вариант предоставления конвенциональных сил для поддержки функционирования британского щита сдерживания, включая размещение немецких зенитных комплексов Patriot в ключевых точках, например на базе подводных лодок в Фаслейне в Шотландии, где базируется британский флот Trident.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии не исключил создания новой ядерной доктрины на фоне расширения взаимодействия с Францией.

    Ранее высокопоставленные представители британского военного ведомства призвали рассмотреть вариант совместного ядерного потенциала с Германией.

    Политолог Александр Рар объяснил, что Берлин намерен заручиться поддержкой Британии и Франции для распространения ядерного «зонтика» на всю Европу.

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    27 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Политика «Альтернативы для Германии» обвинили в связи с неонацистами

    Politico: В штабе кандидата от АдГ нашли бывших членов неонацистской группировки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшее окружение кандидата на пост премьера немецкой земли Саксония-Анхальт вошли четыре бывших активиста запрещенной молодежной организации, созданной по образцу гитлерюгенда.

    Четыре человека из окружения Ульриха Зигмунда, кандидата от партии «Альтернатива для Германии» на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, в прошлом состояли в запрещенной организации «Верная родине немецкая молодежь» (HDJ), пишет Politico.

    Эта группировка, созданная по образцу гитлерюгенда, была запрещена немецким правительством в 2009 году за стремление воспитать неонацистскую элиту.

    Сам Зигмунд отказался дистанцироваться от своих сотрудников. «Это выдающиеся люди. У них безупречная репутация. Меня не интересует, что было 20 или 25 лет назад», – заявил политик изданию WELT. Он добавил, что намерен сосредоточиться на решении совершенно иных проблем в стране.

    Среди бывших активистов HDJ – пресс-секретарь партии в Саксонии-Анхальт Патрик Харр и юрисконсульт Лоренс Нотдурфт. Харр участвовал в разработке предвыборного манифеста, который предлагает обучать детей беженцев в специальных классах. Нотдурфт в 1999 году избирался заместителем национального лидера HDJ, а сейчас работает в арбитражном суде партии.

    Еще двое бывших членов запрещенной организации – советник по вопросам образования Эрик Каден и брат юрисконсульта Феликс Нотдурфт. Каден ранее опубликовал биографию нацистского культурного функционера, которая была внесена в список материалов, вредных для несовершеннолетних. Несмотря на запрет АдГ на прием бывших участников HDJ, все четверо продолжают работать в партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы партии «Альтернатива для Германии».

    Консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности этой политической силы на востоке страны.

    В прошлом году немецкие спецслужбы включили данную организацию в перечень правоэкстремистских движений.

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    27 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Посол Нечаев исключил самостоятельный подрыв «Северных потоков» Киевом

    Посол в ФРГ Нечаев заявил о неспособности Киева взорвать «Северные потоки»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим не смог бы осуществить теракт на газопроводах «Северного потока» в одиночку и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Киевский режим не смог бы осуществить диверсию на газопроводах «Северного потока» самостоятельно и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Изначальные попытки представить саботаж как акцию украинских дайверов-любителей провалились. Совершенно очевидно, что за терактами стояли государственные структуры Украины. Очевидно и то, что в одиночку киевский режим не смог бы осуществить такую акцию в международных водах и остаться незамеченным», – подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом RT DE.

    Посол отметил, что скрыть правду об атаках на объекты европейской критической инфраструктуры не удастся. По его словам, эти действия привели к колоссальному экономическому и экологическому ущербу, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что властям Германии предстоит ответить на неудобные вопросы и оценить действия Киева, который просит финансовую помощь и одновременно наносит вред немецкой экономике. Россия продолжает настаивать на выяснении личностей исполнителей и заказчиков теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Германии обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данное решение подтверждением изначальных выводов Москвы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла версию об исключительно украинском следе в этом преступлении.

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    27 августа 2026, 08:29 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о финансовых проблемах Европы

    Дмитриев сообщил об исчерпании возможностей Европы финансировать конфликты

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое удорожание долговых обязательств, требующее от Евросоюза дополнительных 35 млрд евро ежегодно, стремительно сокращает возможности региона по дальнейшему спонсированию военных конфликтов, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Страны Европейского союза теряют возможности для финансового обеспечения военных конфликтов, передает ТАСС. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, стоимость долговых обязательств в Европе заметно увеличилась. В частности, доходность десятилетних облигаций в еврозоне поднялась на 3,5%, в Британии – на 4,7%, а в Германии – на 2,7%.

    «При объеме заимствований в один трлн евро это означает увеличение ежегодных расходов на выплату процентов примерно на 35 с лишним миллиардов евро. У разжигателей войны в ЕС заканчиваются варианты финансирования», – подчеркнул Дмитриев в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку британского премьера Кира Стармера важным сигналом для европейских разжигателей войны.

    Ранее спецпредставитель президента России сообщил о потере Евросоюзом 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    Промышленность Германии на фоне роста затрат на энергоносители полностью утратила свою конкурентоспособность.

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    27 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Euractiv: Cоздание украинской системы ПВО Freya займет два года

    Tекст: Мария Иванова

    Создание новой украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya затягивается из-за нежелания компаний делиться технологиями и потребует минимум двух лет.

    Создание украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya столкнулось с задержками и потребует минимум двух лет, сообщает Euractiv.

    Десять европейских государств, включая Британию и Украину, решили разработать собственную недорогую ПРО из-за нехватки американских перехватчиков Patriot, отмечает РИА «Новости».

    Генеральный директор Украинского совета оружейников Федорко выразил сомнения в быстрых сроках реализации инициативы после переговоров с 12 компаниями-участницами. «Я думаю, что это займет не менее двух лет», – сказал он.

    Разработкой занимается украинская компания Fire Point, создающая перехватчик и пусковую установку на базе российской С-400. Европейские партнеры, такие как Leonardo, Kongsberg и Hensoldt, предоставят радары и системы управления. Ожидаемая стоимость одной ракеты Freya составит 700 тыс. долларов, что значительно дешевле четырехмиллионных ракет Patriot. Задержки связаны не с финансированием, а с нежеланием участников делиться секретными технологиями.

    В июле лидеры девяти европейских стран и Украина объявили о формировании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и делают западные страны его прямыми участниками. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

    Девять европейских государств и Украина объявили о формировании новой оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Страны Европы договорились поддержать разработку дешевой альтернативы американским комплексам под названием Project Freyja.

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