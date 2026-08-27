Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

Tекст: Ольга Иванова

Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

«Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.