Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
CNN: Украина практически исчерпала запас ракет Patriot
Украинские вооруженные силы столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot, что делает их применение против баллистических целей невозможным, сообщает CNN.
Украина практически полностью исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. В некоторых случаях украинские военные уже не способны применять эти системы для перехвата баллистических ракет. Журналисты телеканала CNN получили доступ к одной из установок, размещенных на украинской территории, и подтвердили наличие проблемы.
По данным американских репортеров, одна из батарей не производила пусков уже около шести недель. «Наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным», – заявил главный инженер подразделения в беседе с журналистами.
Дефицит боеприпасов на Украине связывают с глобальной нехваткой ракет данного типа. Ситуация усугубилась после масштабного расхода ракет-перехватчиков в ходе конфликта США и Израиля с Ираном. По оценкам Института исследований внешней политики, за первые четыре дня обострения коалиция тратила в среднем около 225 ракет в сутки, тогда как за весь 2025 год компания Lockheed Martin выпустила лишь около 620 единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков.
Ранее украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для этих зенитных комплексов.
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