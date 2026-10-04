Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Дмитриев пошутил о «прячущемся на чердаке» Мерце
Глава РФПИ Дмитриев высмеял участие канцлера ФРГ Мерца в саммите G7
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сыронизировал над участием канцлера Германии Фридриха Мерца в онлайн-встрече лидеров G7 из мансарды, связав это с его низким рейтингом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X скриншот с онлайн-встречи лидеров стран G7, переговоры которых были посвящены ситуации на мировом энергетическом рынке и поставкам дизельного топлива.
На снимке видно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц присоединился к беседе из белой мансарды с покатым окном. Остальные политики участвовали в совещании из рабочих кабинетов, передают «Вести».
«Почему Мерц прячется на чердаке? Он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%?» – написал Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума.
В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал немцев избавиться от Мерца.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об историческом унижении канцлера на выборах.