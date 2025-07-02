Рар объяснил суть военного сотрудничества Британии и Германии

Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона

Политолог Мамрадзе: Закрытие Трампом USAID облегчило ситуацию в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Грузинские власти предъявляют Британии справедливые и подкрепленные фактами претензии. Возникает закономерный вопрос – почему британское посольство финансировало или продолжает это делать неправительственные организации в Грузии, которые не просто аффилированы с оппозицией, но и вполне попадают под определение антинациональных сил?», – сказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

По его мнению, «было бы лучше, если бы Лондон ответил прозрачностью, а не упреками или угрозами». «Когда финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме, радикализме или открыто призывают к революционным действиям, то у властей страны не могут не возникать легитимные вопросы», – отметил собеседник. Аналитик допустил, что Лондон получает неверную, необъективную информацию от своего посла в Тбилиси, который «нередко нарушает дипломатический протокол».

«Что дальше? Полагаю, власти Грузии продолжат пристально следить за деятельностью британских дипломатов в стране, но на открытое обострение не пойдут. Все, что нужно, послу уже сказали. Форсировать не будут. А так – факты на лицо. Вот список организаций, которые вы финансируете, а вот их антигосударственное поведение», – указал политолог.

«На что пойдет Британия? Санкции она уже против грузинских политиков и чиновников вводила, больших экономических интересов у Лондона здесь нет. Не войну же объявлять! Какой у британцев может быть еще скрытый интерес, если он есть, покажет время», – рассуждает Мамрадзе.

По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Грузии были и еще остаются надежды на улучшение отношений с Западом. Тем более, что Тбилиси не делает ничего плохого, а только отстаивает свои законные интересы. «Самое главное, что глава Белого дома ударил по USAID, что облегчило ситуацию и в Грузии. Это имело для нас большое практическое и моральное значение. За это ему спасибо, а там посмотрим. Но не будем рассчитывать на то, что сразу все встанет на свои места», – заключил эксперт.

Ранее Тбилисский городской суд приговорил к разным тюремным срокам лидеров оппозиции Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Нику Мелию и бывшего соратника экс-президента Грузии Гиви Таргамадзе. Их признали виновными в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений времен Михаила Саакашвили.

На этом фоне в МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе. Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что «заключение видных оппозиционных лидеров является очередной попыткой грузинского правительства подавить свободы и задушить инакомыслие».

«Задержание конкурентов на выборах несовместимо с любыми остающимися евроатлантическими устремлениями «Грузинской мечты», а также с конституционными обязательствами. Британское правительство без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержанию демократии, свобод и прав человека», – пригрозил он.

Высокопоставленный британский дипломат также «дал понять, что Соединенное Королевство решительно выступает против все более пагубной траектории развития Грузии и всячески отверг лживые утверждения и публичные нападки со стороны «Грузинской мечты» в отношении Великобритании и международных партнеров», говорится в заявлении Форин оффиса.

При этом не уточняется, о каких именно обвинениях и нападках идет речь. Ранее глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Лондоном принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела страны. Она призвала «не политизировать судебные процессы в Грузии, оказывая на них таким образом влияние».

Заявления Британии о «пагубном курсе» грузинских властей прокомментировал Каха Каладзе, генсек правящей партии, мэр Тбилиси. Он отметил, что его страна «только лишь защищается и проводит собственные интересы в охватившем мир сумасшествии». Он обвинил Лондон в финансировании попыток госпереворота в Грузии.

«Почему британцы до сих пор не обнародовали, кого, какие организации в Грузии они финансируют в последние годы? Какая проблема это опубликовать, если ты добросовестный? Однако проблема в том, что это может использоваться для попыток революций или государственных переворотов, раскола в обществе, противостояния. И это все финансируется из-за рубежа, потому что хотят свергнуть власть патриотов в Грузии», – сказал политик.

Напомним, в начале июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Британия активизирует усилия по отстранению «Грузинской мечты» от власти в Грузии. По сведениям российской разведки, в Лондоне эта фракция вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти».

По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство. Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе, говорится в сообщении СВР.