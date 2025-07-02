Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Рар объяснил суть военного сотрудничества Британии и Германии
Политолог Рар: ФРГ будет оплачивать милитаризацию Европы, руководимую Лондоном
Берлин взял на себя роль протектора Европы. Для этого он сближается с Лондоном и Парижем. Британцы же используют немецкие деньги для реализации своих геополитических амбиций в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о скором подписании широкомасштабного договора ФРГ и Британией.
«Германия обеспокоена тем, что США дистанцируются от НАТО и Европы. В скором времени альянс в прежнем трансатлантическом виде может вообще перестать существовать. Потому европейцы вынуждены сами заботиться об обороне, создавать военно-промышленный комплекс, армию, космические войска, словом – все, что десятилетиями им обеспечивали американцы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Большинство европейских стран – слабые и маленькие, и без США не видят будущего. На этом фоне Берлин взял на себя роль будущего протектора Европы. Для этого он намерен заручиться поддержкой двух ядерных держав – Британии и Франции. Обе страны, по замыслу немецких властей, должны обеспечить защиту всего региона – вплоть до распространения ядерного «зонтика», – продолжил он.
По его словам, «Британия нужна немцам как мощная армия внутри Европы, несмотря на Brexit». «Британцы же регулярно создают военные партнерства, например – с Польшей и Румынией, а также отдельно с Украиной», – напомнил собеседник.
«При этом Берлин не понимает, что после отдаления США от Европы именно Лондон намерен реализовывать свои глобальные геополитические амбиции в регионе. Правда, денег на это у Британии нет. Но они прекрасно знают, как взять быка за рога – в данном случае немецкого канцлера Мерца – для достижение своих целей. Таким образом, ФРГ будет оплачивать европейскую милитаризацию, руководимую англичанами», – резюмировал спикер.
Ранее издание Politico сообщило, что Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает пункт о взаимопомощи в случае угрозы любой из стран. Это показывает стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности, поскольку США выходят из трансатлантического оборонного альянса, говорится в материале.
Тем не менее, договор также подтвердит приверженность обеих стран НАТО как краеугольному камню их коллективной обороны. Также документ будет содержать дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, развитие логистики, научных исследований и инноваций, и обязательства по трансграничным обменам.
Текст договора близок к завершению, сообщили два британских чиновника. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, прежде чем парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы.