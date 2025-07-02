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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    20 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    98 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    2 июля 2025, 07:41 • Новости дня

    Politico: Британия и Германия заключили договор о взаимной обороне

    Tекст: Александра Юдина

    Лондон и Берлин готовы заключить масштабный договор, включающий пункт о взаимной обороне в случае внешней угрозы, пишет газета Politico.

    По данным источников издания, текст соглашения был согласован в результате 18 раундов переговоров и уже почти завершен. Документ планируется подписать 17 июля, передает ТАСС.

    Ключевой раздел договора касается оборонного партнерства на базе двустороннего «соглашения Тринити-хаус», подписанного в октябре прошлого года в Лондоне. В проекте отмечается, что стратегическая угроза одной из сторон автоматически считается угрозой для другой.

    Подобное положение, как подчеркивает Politico, отражает тенденцию к укреплению сотрудничества между европейскими союзниками на фоне сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

    Соглашение предусматривает проведение совместных учений на восточных рубежах НАТО, совместное производство беспилотников, а также защиту подводной инфраструктуры в Северном море.

    Дополнительно стороны договорились о периодическом размещении немецких самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon на базе Лоссимут в Шотландии для охраны Северной Атлантики. Также в Британии планируется открытие завода по производству стволов для артиллерийских орудий концерна Rheinmetall.

    Британия и Германия выразили намерение сотрудничать в области искусственного интеллекта и начать совместную разработку новых дальнобойных ракет, которые должны превзойти по дальности стоящие сейчас на вооружении обеих стран аналоги.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему в НАТО боятся нехватки денег на оружие против России.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

    Комментарии (15)
    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Временного поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Лондон выразил резкий протест Тбилиси, вызвав временного поверенного в делах Грузии в Великобритании в британский МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

    «Высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии «Грузинская мечта» на Великобританию и ее международных партнеров», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В заявлении МИД Британии говорится, что Лондон протестует против «притеснений гражданского общества, независимых СМИ и критических высказываний» со стороны грузинских властей. Британский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Британия осуждает «заключение в тюрьму видных деятелей оппозиции» в Грузии, хотя конкретные имена не уточняются.

    Министерство иностранных дел Британии также предупредило, что готово рассмотреть дальнейшие действия, если в Грузии не будет восстановлено «уважение к демократии, свободе и правам человека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Британией принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела Грузии. Она также разъяснила послу Британии положения нового закона о прозрачности иностранного финансирования, который подвергается критике со стороны Запада. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посольство Британии в практике финансирования экстремизма и радикализма.

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 13:22 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона

    Политолог Мамрадзе: Закрытие Трампом USAID облегчило ситуацию в Грузии

    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона
    @ gov.uk

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме и радикализме. В этой связи у грузинских властей возникают легитимные вопросы. Однако Лондон в ответ предъявляет упреки и угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД известный грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал дипломатический конфликт Тбилиси и Лондона.

    «Грузинские власти предъявляют Британии справедливые и подкрепленные фактами претензии. Возникает закономерный вопрос – почему британское посольство финансировало или продолжает это делать неправительственные организации в Грузии, которые не просто аффилированы с оппозицией, но и вполне попадают под определение антинациональных сил?», – сказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

    По его мнению, «было бы лучше, если бы Лондон ответил прозрачностью, а не упреками или угрозами». «Когда финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме, радикализме или открыто призывают к революционным действиям, то у властей страны не могут не возникать легитимные вопросы», – отметил собеседник. Аналитик допустил, что Лондон получает неверную, необъективную информацию от своего посла в Тбилиси, который «нередко нарушает дипломатический протокол».

    «Что дальше? Полагаю, власти Грузии продолжат пристально следить за деятельностью британских дипломатов в стране, но на открытое обострение не пойдут. Все, что нужно, послу уже сказали. Форсировать не будут. А так – факты на лицо. Вот список организаций, которые вы финансируете, а вот их антигосударственное поведение», – указал политолог.

    «На что пойдет Британия? Санкции она уже против грузинских политиков и чиновников вводила, больших экономических интересов у Лондона здесь нет. Не войну же объявлять! Какой у британцев может быть еще скрытый интерес, если он есть, покажет время», – рассуждает Мамрадзе.

    По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Грузии были и еще остаются надежды на улучшение отношений с Западом. Тем более, что Тбилиси не делает ничего плохого, а только отстаивает свои законные интересы. «Самое главное, что глава Белого дома ударил по USAID, что облегчило ситуацию и в Грузии. Это имело для нас большое практическое и моральное значение. За это ему спасибо, а там посмотрим. Но не будем рассчитывать на то, что сразу все встанет на свои места», – заключил эксперт.

    Ранее Тбилисский городской суд приговорил к разным тюремным срокам лидеров оппозиции Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Нику Мелию и бывшего соратника экс-президента Грузии Гиви Таргамадзе. Их признали виновными в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений времен Михаила Саакашвили.

    На этом фоне в МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе. Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что «заключение видных оппозиционных лидеров является очередной попыткой грузинского правительства подавить свободы и задушить инакомыслие».

    «Задержание конкурентов на выборах несовместимо с любыми остающимися евроатлантическими устремлениями «Грузинской мечты», а также с конституционными обязательствами. Британское правительство без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержанию демократии, свобод и прав человека», – пригрозил он.

    Высокопоставленный британский дипломат также «дал понять, что Соединенное Королевство решительно выступает против все более пагубной траектории развития Грузии и всячески отверг лживые утверждения и публичные нападки со стороны «Грузинской мечты» в отношении Великобритании и международных партнеров», говорится в заявлении Форин оффиса.

    При этом не уточняется, о каких именно обвинениях и нападках идет речь. Ранее глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Лондоном принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела страны. Она призвала «не политизировать судебные процессы в Грузии, оказывая на них таким образом влияние».

    Заявления Британии о «пагубном курсе» грузинских властей прокомментировал Каха Каладзе, генсек правящей партии, мэр Тбилиси. Он отметил, что его страна «только лишь защищается и проводит собственные интересы в охватившем мир сумасшествии». Он обвинил Лондон в финансировании попыток госпереворота в Грузии.

    «Почему британцы до сих пор не обнародовали, кого, какие организации в Грузии они финансируют в последние годы? Какая проблема это опубликовать, если ты добросовестный? Однако проблема в том, что это может использоваться для попыток революций или государственных переворотов, раскола в обществе, противостояния. И это все финансируется из-за рубежа, потому что хотят свергнуть власть патриотов в Грузии», – сказал политик.

    Напомним, в начале июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Британия активизирует усилия по отстранению «Грузинской мечты» от власти в Грузии. По сведениям российской разведки, в Лондоне эта фракция вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

    В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти».

    По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство. Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе, говорится в сообщении СВР.

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    29 июня 2025, 22:13 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял незнающего русского языка посла ФРГ в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирландский журналист Чей Боуз поделился с аудиторией своего аккаунта в соцсети Х фактом того, что Германия направила в Россию послом человека, который ни слова не знает по-русски.

    «Германия направила в Москву нового посла, который не говорит по-русски. Серьезно. Ни слова не знает по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», – написал журналист, добавив клоунский смайл.

    Напомним, в пятницу, 27 июня, в Министерстве иностранных дел России прошли  переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом об ответных мерах за действия в отношении журналистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол ФРГ в какой-то момент покинул здание МИД России, чтобы, как он объяснил, выпить кофе.


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    30 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей

    Принц Уэльский Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей

    Tекст: Ирма Каплан

    На матч Королевского благотворительного кубка по поло собираются миллионеры-спонсоры, чтобы посмотреть, как будущий король играет в поло, и пожертвовать на важные для него дела, однако одна из спонсоров решила подзаработать на своем доступе к элитному мероприятию и прогадала.

    Минерва Мондехар Штайнер, филиппино-швейцарская миллионерша сделала свое «строго конфиденциальное» предложение членам сообщества любителей роскошных путешествий и образа жизни. В рассылке для избранных она предложила купить билет на мероприятие с королевскими особами за 20 тыс. фунтов (2 млн 155 тыс. рублей) и за 50 тыс. фунтов (5 млн 388 тыс. рублей) счастливчик мог бы повидаться с принцем и герцогиней Кейт, пишет Times.

    Кенсингтонский дворец тут же разорвал с ней отношения, несмотря на то, что ее  художественная галерея Mondejar Gallery была официальным спонсором ежегодного благотворительного мероприятия, которое пройдет в Виндзоре в июле.

    Предполагается, что дворец не знал о том, что Штайнер действует спонсор-мошенник, пока Times не предупредила королевскую семью, и меры были приняты немедленно.

    Матч Royal Charity Polo Cup – это эксклюзивное мероприятие, на котором благотворители могут посмотреть, как принц играет в поло. Мероприятие собирает пожертвования гостей на благотворительные цели.

    За почти 15 лет участия принца в мероприятии, доступном только по приглашениям, он собрал более 13 млн фунтов стерлингов (1,4 млрд рублей) на благотворительность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле конфликт вокруг использования титула королевского высочества Меган Маркл обострился из-за решительной позиции принца Уильяма и бездействия короля Чарльза по данному вопросу.

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    2 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    @ Michael Kappeler/Pool/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus обсуждался им с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ) коалиции», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    По словам Мерца, обучение применению ракет Taurus пока не начиналось. Он заявил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется к ракетам, которые Киев получает из Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными и обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз указывал, что речь идет о применении не только самих ракет, но и об «использовании офицеров бундесвера. «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в июне, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается. При этом Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus.

    Берлин заявил о готовности поддержать Украину в разработке ее собственных дальнобойных боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отверточная сборка Taurus не делает их украинскими.

    Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину из Британии, Франции, Германии и США. Однако вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал изменение позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Делегаты СДПГ поддержали подготовку запрета партии АдГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На съезде в Берлине социал-демократы единогласно одобрили создание рабочей группы для подготовки запрета «Альтернативы для Германии».

    Делегаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно поддержали инициативу начать подготовительный процесс запрета партии «Альтернатива для Германии», сообщает ТАСС. Руководство СДПГ предложило резолюцию, предусматривающую сбор доказательств антиконституционности АдГ и формирование рабочей группы с участием федеральных и региональных представителей.

    Рабочая группа займется анализом поступающей информации, после чего будет подготовлено обращение от правительства, Бундестага или Бундесрата в Федеральный конституционный суд с ходатайством о запрете партии. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил: «В тот момент, когда ведомство по охране конституции заявило, что это достоверно правоэкстремистская партия, больше не может быть лавирования».

    В Христианско-демократическом и Христианско-социальном союзах (ХДС/ХСС) отнеслись к планам СДПГ скептически. Первый секретарь фракции ХДС/ХСС Штеффен Бильгер отметил в интервью медиагруппе Funke, что имеющихся сведений недостаточно для запрета АдГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер. Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции после такого решения. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.

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    1 июля 2025, 23:17 • Новости дня
    Мерц пообещал не превращать Германию в одну из сторон конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Германия, несмотря на военную поддержку Киева, не собирается становиться участником конфликта на Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Мерц также добавил, что необходимо прилагать усилия для прекращения боевых действий.

    Он также выразил сожаление по поводу решения не принимать Украину в НАТО в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте. По словам канцлера, теперь он считает это решение ошибкой, однако добавил, что «задним числом всегда умнее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль 2025 года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро.

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    1 июля 2025, 08:18 • Новости дня
    Жданова сравнила планы Германии с подготовкой ко Второй мировой

    Tекст: Александра Юдина

    Планы Германии по наращиванию военного потенциала вызывают исторические ассоциации с предвоенным периодом, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова.

    Она напомнила, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в бундестаге о приоритете усиления бундесвера и о предоставлении всех необходимых финансовых ресурсов для превращения бундесвера в самую сильную конвенциональную армию Европы, передает РИА «Новости».

    Жданова отметила, что подобные планы напоминают о ситуации 85 лет назад, когда самой мощной армией Европы обладала Германия, и напомнила, чем это завершилось.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о тревожных исторических параллелях между нынешней стратегией Германии по укреплению вооруженных сил и действиями нацистского режима.

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    1 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Неизвестный устроил поножовщину в офисе в Баварии

    Bild: Неизвестный устроил поножовщину в офисе в Баварии

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженный ножом мужчина напал на офис энергокомпании Uberlandwerk Rhon в Баварии, в результате чего погиб один человек и ранены еще трое.

    Неизвестный мужчина устроил поножовщину в офисе энергоснабжающей компании Uberlandwerk Rhon в городе Мелльрихштадт (федеральная земля Бавария), передает ТАСС. По информации газеты Bild, в результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел утром во вторник, когда вооруженный ножом мужчина ворвался в офис предприятия в районе Рён-Грабфельд. Полиция подтвердила сам факт происшествия и сообщила о задержании нападавшего, подчеркнув, что угрозы безопасности для людей на предприятии сейчас нет.

    В правоохранительных органах также сообщили, что на данный момент мотивы нападения не установлены. Неизвестно, имел ли злоумышленник отношение к числу сотрудников компании. Полиция пока не подтверждает гибель одного из пострадавших, но подчеркивает тяжесть полученных ранений у нескольких человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене полицейские задержали женщину после того, как она ранила ножом прохожих, впоследствии она скончалась в больнице.

    В Берлине и Ремшайде школьные конфликты привели к двум нападениям с ножом за один день.

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    30 июня 2025, 14:29 • Новости дня
    В Британии обеспокоились антиизраильскими лозунгами на ТВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский медиарегулятор Ofcom выразил обеспокоенность по поводу прямой трансляции выступления группы Bob Vylan на фестивале Гластонбери, где со сцены звучали антиизраильские и пропалестинские лозунги.

    В заявлении Ofcom подчеркивается, что регулятор уже связался с Би-би-си и срочно запросил у корпорации информацию о том, какие процедуры были использованы для обеспечения соблюдения редакционных стандартов вещания, передает РИА «Новости».

    Корпорация Би-би-си ранее принесла извинения за то, что не прервала эфир выступления, во время которого один из участников Bob Vylan выкрикивал лозунги, включая фразу «смерть израильской армии». На сцене фестиваля также появились надписи, обвиняющие Израиль в геноциде, а часть зрителей поддержала происходящее.

    Концерт Bob Vylan проходил перед выступлением рэп-группы KneeCap. В мае одному из участников KneeCap Лиаму О'Ханна были предъявлены обвинения в террористическом преступлении за демонстрацию флага запрещенного движения «Хезболла» в Лондоне в ноябре 2024 года. После слушания в июне он был освобожден под безусловный залог, следующее заседание суда назначено на август.

    Ранее известные представители британской культуры обратились к премьеру с требованием остановить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

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    2 июля 2025, 05:42 • Новости дня
    Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

    Tекст: Антон Антонов

    С июля власти Германии начинают требовать от судов, следующих на восток в Балтийском море, подтверждения страхования на случай разлива нефти, сообщил МИД Германии.

    «С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет траховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В МИД отметили, что новые меры касаются судов, следующих на восток, и направлены на борьбу с так называемым российским теневым флотом, а также на повышение безопасности морских перевозок и защиту окружающей среды. В министерстве заявили, что в случае выявления «отклонений» суда могут быть включены в санкционные списки.

    Помимо Германии, аналогичные проверки будут проводить и шведские власти, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил возможные риски для мирового рынка углеводородов в случае давления на «теневой флот». Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море имеют ключевое значение для экспорта российской нефти.

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