В НАТО боятся нехватки денег на оружие против России

Tекст: Владимир Добрынин

Испанский премьер Педро Санчес решил грести против течения: он направил письмо в НАТО, в котором выражает свое несогласие с увеличением военных расходов страны до уровня 5% от годового ВВП. Испания, как это следует из сообщений европейской прессы, только в этом году достигла предыдущей планки расходов на оборону в 2% от ВВП. И тут – Трамп с его требованием довести эти расходы до 5%.

Это требование активно транслирует генсек НАТО Марк Рютте, угрожая, что если этот параметр не будет достигнут, то, в частности, жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски». Явно давая понять, против кого альянс будет еще более усиленно вооружаться.

Однако глава правительства Испании считает, что резкое увеличение оборонных инвестиций чревато социальным взрывом – свободных средств в бюджете нет. Привлечь стороннее финансирование из-за рубежа обернется для испанского королевства увеличением государственного долга, который и так колеблется около показателя 100% ВВП.

В этом случае у министерского кабинета существует железная отговорка: мы бы, может, и пошли бы на рост задолженности, но Пакт стабильности ЕС не позволяет иметь госдолг выше 60% ВВП. Иначе – штрафы, поражение в правах внутри сообщества и т. д.

Остается единственная возможность наращивания военных расходов – сократить финансирование образовательной, медицинской и социальной сфер. Однако перераспределение бюджетных средств в пользу Минобороны за счет ухудшения финансирования медицины, образования и социалки, подчеркнул Санчес, «неразумно и контрпродуктивно». Явно опасаясь внутриполитических проблем и акций протеста среди электората. Правда, в жесткую конфронтацию с натовским начальством испанский лидер вступить не рискнул. Чтобы смягчить трения, он призвал, не отказываясь в целом от реализации задачи в долгосрочный период, прибегнуть к «гибкой формуле».

Санчес в своем письме в натовский секретариат предложил Североатлантическому альянсу отказаться от единых для всех правил.

Каждая страна должна иметь возможность идти своим путем к достижению целевого показателя. Да, так члены НАТО выполнят задачу не в общую для всех дату, а в разные сроки, но все-таки выполнят и при этом смогут избежать внутренних потрясений.

В крайне дипломатичном тоне премьер-министр передал генсеку организации Марку Рютте, что Испания «не намерена ограничивать цели других союзников или препятствовать целям саммита в Гааге 24 и 25 июня, где пройдут дебаты по данному вопросу». Поэтому он предлагает «найти более гибкую формулу», в которой целевой показатель расходов либо «является необязательным для любого из членов», или, по крайней мере, «для Испании 5% становятся необязательными».

«Но при этом Мадрид не хочет, чтобы эта позиция была истолкована как отсутствие приверженности страны НАТО. – пишет El Confidencial. – Испания продолжит выполнять свой долг и вносить вклад в архитектуру европейской безопасности. Но привязка процента расходов на оборону к ВВП может поставить под угрозу экономический рост».

В Брюсселе выразили опасение, что «позиция премьер-министра Педро Санчеса грозит сорвать грядущую встречу в натовских верхах, но есть надежда, что компромисс будет все-таки найден». «Решение по 5% должно быть принято единогласно, – указывает El Confidencial.

– А это значит, что все остальные члены альянса будут давить на Испанию, чтобы заставить ее согласиться отчислять запрошенные Трампом и Рютте объемы денег».

Санчес же отметил, что дело не в процентах, а в общем объеме перечисляемых на вооружения средств. А в этом вопросе Испания – четвертая в блоке по величине инвестиций в последние годы. И потому укорять ее в недостаточном участии в делах альянса вроде бы некорректно.

В течение нескольких недель правительство на всех своих предыдущих заседаниях заявляло, что не считает это увеличение «отчислений на войну» до 5% осуществимым. И предупреждало, что выдвинет «собственную позицию» об увеличении расходов: выделять до 3,5% на вооружения и зачесть сюда же отчисляемые 1,5% на безопасность и инфраструктуру. Это, по мнению испанцев, успокоит Трампа и заставит его прекратить угрожать своим европейским партнерам игнорированием их безопасности.

Но и эту комбинацию Мадрид не сможет реализовать прямо сейчас: после увеличения военных расходов на 10,471 млрд долларов (в большей степени за счет урезания финансирования здравоохранения, социалки и образования) и достижения таким образом 2% ВВП в год (33,123 млрд), у Монклоа больше нет физической возможности для наращивания финансирования оборонного сектора, считают испанские СМИ.

Вопрос был в том, насколько далеко зайдет правительство в своем отказе и найдет ли Санчес возможность противостоять Трампу так, чтобы это не казалось конфронтацией между членами одного блока. В публичных объяснениях своей позиции испанский премьер выглядел сдержанным, но это не значит, что на самом саммите не состоится жаркая битва за «гибкую формулу», лишающую фактически требование пятипроцентных отчислений статуса обязательности.

Надо сказать, что позиция испанского правительства – вовсе не свидетельство его миролюбивых настроений, а следствие торможения экономического развития страны, на которое накладывается растущий раздрай между членами правящей коалиции – партия Sumar ни под каким предлогом не согласна с увеличением расходов «на войну». Испанская пресса едина во мнении, что «даже достижение 2% уже вызвало политический кризис в исполнительной власти, угрожающий распадом правительства».

Скандал вокруг бывшего секретаря по организационным вопросам правящей Испанской социалистической рабочей партии Сантоса Сердана (обвиняется в получении взяток за распределение государственных тендеров) заставил премьерское кресло под Санчесом качаться. И потому последнее, что лидер ИСРП может себе позволить сейчас, это не соглашаться с партиями в блоке инвеституры. Поддержка социалистов союзниками – это то, что сохраняет органы законодательной и исполнительной власти живыми, в период их крайней слабости. Так что испанским «ястребам» поневоле приходится становиться «голубями».

Позицию главы правительства Испании поддержала и Маргарита Роблес, министр обороны страны – чиновница, которая по должности, казалось бы, должна быть «ястребом». Хотя свою «голубиную» сущность она поспешила прикрыть «экономической реальностью».

«Сейчас нам нужно не новые проценты устанавливать, а трезво взвесить, справится ли наша промышленность с возросшими задачами, – сказала она. – Предположим, инвестиции пойдут, а хватит ли производственных мощностей для выполнения заказов? Вот Франция с Италией испытывают на этот счет большие сомнения. А Германия, хотя и говорит об огромных средствах, которые готова влить в ВПК, реально теряет то и дело останавливающиеся предприятия».

Более того – дело далеко не только в Испании. Пока о готовности довести отчисления на оборону до 5% своего ВВП заявляют только прибалтийские государства. Еще полтора десятка стран ЕС дают понять, что будут вынуждены наращивать государственный долг ради увеличения расходов на оборону. Но выглядит это скорее как форма умиротворения Трампа, чем реальная способность что-то на эти деньги произвести.