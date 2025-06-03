  • Новость часаКремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
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    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством
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    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    18 комментариев
    3 июня 2025, 14:14 • Новости дня

    Еврокомиссия получила запрос от 16 стран ЕС о повышении дефицита бюджетов

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

    По его словам, государства обратились с просьбой об активации положения о национальных исключениях из бюджетных правил объединения, передает ТАСС.

    Уйвари отметил, что всего в Евросоюзе насчитывается двадцать семь стран, и более половины из них подали соответствующий запрос. Уточняется, что речь идет о временном послаблении строгих бюджетных ограничений для выполнения оборонных обязательств.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделения армии поступила очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, отличающихся улучшенной защитой экипажа и газотурбинным двигателем.

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных по итогам анализа опыта специальной военной операции, передает ТАСС. В пресс-службе предприятия отметили, что конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей на поле боя, реализовав комплекс инженерных решений для усиления защиты. Представитель завода заявил: «Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач».

    Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой, а также были прочитаны молитвы духовенством с участием настоятеля храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского. Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем, который обеспечивает скрытное передвижение и отличную работу в любых погодных условиях. Испытатель предприятия пояснил, что двигатель можно запустить даже при морозах до минус 40 градусов, а благодаря уникальному звуку машины сложно обнаружить направление ее появления.

    Модернизированные танки поступают в российскую армию с 2017 года, обладают высокой огневой мощью, защищенностью и маневренностью, полностью отвечая современным требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ остановили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    31 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Тысячи болгар вышли на протесты против перехода на евро

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов Болгарии, чтобы выразить поддержку национальной валюте – леву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Организаторами выступили партия «Возрождение» и общественные движения, к акции присоединились партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и ряд гражданских объединений.

    Демонстранты требуют отказаться от замены лева на евро и настаивают на проведении референдума по этому вопросу. Участники отмечают, что опасаются ухудшения экономической ситуации и считают лев символом болгарской независимости. Радиостанция сообщает, что из-за протестов движение в центре Софии было перекрыто.

    В городе Перник протестующие публично уничтожили фотографии европейских лидеров, а в Русе из-за манифестаций заблокировали бульвар Христо Ботева. Подобные акции проходят также в Пловдиве, Ямболе и Враце.

    23 мая президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд с требованием отменить отказ парламента проводить общенациональный референдум о вступлении страны в еврозону. Как пишет радиостанция, переход к евро утвердит Совет ЕС, и он не состоится ранее 1 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен ранее выразила возмущение действиями протестующих в Софии, повредивших офис ЕС во время акции против перехода Болгарии на евро.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода.

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    1 июня 2025, 04:28 • Новости дня
    Anduril и Meta заявили о создании устройств расширенной реальности для армии США

    Техногиганты в США создали устройства расширенной реальности для армии

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании Anduril и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявили работе над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, пишет Defence News.

    Техногиганты Anduril и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) работают над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, интегрируя ИИ Llama и платформу Lattice, пишет Defence News.

    «Моя миссия давно заключается в том, чтобы превратить бойцов в техномантов, и продукты, которые мы создаем с Meta, делают именно это», – написал соучредитель  Anduril Палмер Лаки в блоге.

    Это партнерство вытекает из программы Soldier Borne Mission Command (SBMC) Next, ранее называвшейся Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Next.

    IVAS был крупным военным контрактом с общим бюджетом в 22 млрд долларов, изначально предоставленным Microsoft в 2018 году для разработки очков дополненной реальности, подобных HoloLens, для солдат.

    Но после бесконечных проблем армия лишила Microsoft управления программой в феврале 2025 года и передала ее Anduril, при этом Microsoft осталась поставщиком облачных услуг. Цель всего этого в том, чтобы иметь нескольких поставщиков очков дополненной реальности для солдат.

    «Устройства будут основаны на технологиях исследовательского центра Meta AR/VR Reality Labs, они будут использовать модель искусственного интеллекта Llama от Meta и подключаться к программному обеспечению для управления и контроля Anduril, известному как Lattice. Идея в том, чтобы предоставить солдатам отображение разведданных о поле боя в режиме реального времени», – пояснили в материале.

    Представитель Anduril рассказал TechCrunch, что семейство продуктов, которое создают Meta и Anduril, называется EagleEye, и планируется целой экосистемой устройств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

    Однако журнал Foreign Affairs отмечал, что Китай усилил позиции и обогнал США в ключевых сферах высоких технологий, включая искусственный интеллект, за счет масштабной поддержки государства.

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    1 июня 2025, 15:51 • Новости дня
    Корабли ТОФ прибыли в Джакарту для учений с Индонезией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Корабли Тихоокеанского флота России прибыли в порт Джакарта Республики Индонезия, передает «Интерфакс». В состав корабельной группы вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». В рамках визита запланированы совместные маневры и тренировка по связи между российским и индонезийским флотами. Пресс-служба флота сообщила: «В ходе делового захода корабли двух стран проведут совместное российско-индонезийское маневрирование и тренировку по связи». В программе делового визита предусмотрены протокольные мероприятия с участием индонезийских военных. В частности, представители ВМС Индонезии посетят корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».


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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    3 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Подлодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японском море экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно протестировал системы судна на максимальной глубине во время учений флота.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, передает РИА «Новости». В ходе боевых учений экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна на больших глубинах, а также отработал алгоритм действий по управлению кораблем при таких условиях.

    После завершения подводной части задания лодка всплыла и продолжила выполнение задач по боевой подготовке. Безопасность погружения обеспечивалась спасательным судном «Игорь Белоусов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави с деловым визитом отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

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    2 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Британия собралась построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS

    Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

    Tекст: Ирма Каплан

    После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

    Как заявил британский министр обороны Джон Хили, доблестные подводники круглосуточно обеспечивают безопасность страны и союзников, однако «угрозы растут, и надо действовать решительно», говорится на сайте правительства накануне оглашения нового стратегического обзора.

    «В настоящее время Великобритания собирается эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые будут заменены увеличенным флотом из 12 подводных лодок SSN-AUKUS с конца 2030-х годов», – сказал Хили.

    Он добавил, что на подготовку новой подлодки будет выделено 18 месяцев.

    Увеличение числа подводных лодок преобразует британскую подводную строительную отрасль, так как план изменений в ней поддержит 30 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров по всей стране вплоть до 2030-х годов и поможет организовать 30 тыс. мест для обучения и 14 тыс. мест для выпускников в течение следующих десяти лет.

    «Новый стратегический обзор обороны обеспечит условия, при которых  Великобритания справится со своими задачами, и наши вооруженные силы получат необходимое оборудование, которое обеспечит безопасность дома, одновременно открывая больше возможностей для инженеров, судостроителей и техников в будущем», – сказано в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. До этого министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    1 июня 2025, 08:30 • Новости дня
    Патрушев поздравил Северный флот с Днем образования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Моряки Северного флота продолжают обеспечивать защиту стратегических арктических территорий и морских коммуникаций России на фоне роста внешних угроз, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днем Северного флота.

    По его словам, моряки Северного флота России продолжают надежно сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, а также защищают стратегически важные территории и морские коммуникации в Арктике, передает ТАСС.

    «Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность родине позволяют надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации», – отметил Патрушев.

    Он подчеркнул, что Северный флот во все времена был и остается гордостью России, щитом Арктики и гарантией безопасности Заполярья. По словам председателя Морской коллегии, моряки-североморцы продолжают служить на благо страны и демонстрируют высочайший уровень профессионализма.

    В завершение Патрушев пожелал морякам успехов в службе и новых достижений, отметив вклад Северного флота в укрепление позиций России как ведущей арктической державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев отметил явные признаки победы России в спецоперации на Украине. Он также заявил о росте числа морских роботов, используемых странами НАТО.

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    2 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Румынский моряк пропал с фрегата в Средиземном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время выполнения задачи по контролю соблюдения эмбарго на поставки оружия к берегам Ливии с румынского фрегата «Король Фердинанд» исчез 46-летний член экипажа.

    Румынский моряк был объявлен пропавшим с борта фрегата «Король Фердинанд» во время участия военной единицы в операции EUNAVFOR MED IRINI, передает ТАСС. О происшествии сообщило министерство национальной обороны Румынии. Инцидент произошел примерно в 90 морских милях от побережья Ливии, в районе порта Бенгази, когда корабль находился в международных водах.

    Поисковые мероприятия были незамедлительно начаты как на борту корабля, так и в акватории, в том числе с использованием корабельного вертолета. В то же время командование операции EUNAVFOR MED IRINI было оперативно уведомлено о случившемся и направило к месту происшествия дополнительные плавсредства для поддержки поисков.

    Согласно информации министерства, команда фрегата состоит из 221 моряка. «Король Фердинанд» отправился из порта Констанца 5 мая для 40-дневного участия в международной операции вместе с кораблями из Греции, Италии и Франции. Ключевая задача – поддержка эмбарго на поставки оружия в Ливию по резолюциям Совета Безопасности ООН. Возвращение корабля в Румынию ожидается в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени. Турецкие моряки спасли плывшего в Россию на каяке румынского ученого. Американский матрос пропал с авианосца в Аравийском море.

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    Британия собралась нарастить ядерные силы
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
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    НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России
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    В Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атаки БПЛА на аэродромы

    Рубль оказался на распутье

    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности

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    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру

    «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности

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    Каким будет будущее стратегической авиации России

    Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов? Подробности

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    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством

    Президент Франции вновь стал объектом издевательств и насмешек среди собственных избирателей. На этот раз в рамках спланированной политической акции, да еще перед российским посольством в Париже. О чем идет речь и почему любые оправдания в данном случае слабо помогут Эммануэлю Макрону? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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