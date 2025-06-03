Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.4 комментария
Еврокомиссия получила запрос от 16 стран ЕС о повышении дефицита бюджетов
Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.
По его словам, государства обратились с просьбой об активации положения о национальных исключениях из бюджетных правил объединения, передает ТАСС.
Уйвари отметил, что всего в Евросоюзе насчитывается двадцать семь стран, и более половины из них подали соответствующий запрос. Уточняется, что речь идет о временном послаблении строгих бюджетных ограничений для выполнения оборонных обязательств.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.
Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.
Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.