  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 209 украинских дронов
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    Названа возможная замена Сырского на посту главкома ВСУ
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    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

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    21 июля 2026, 09:09 • Новости дня

    Командир ЗРК «Тор» назвал приоритетные цели российских ПВО

    Командир «Тора» назвал приоритетной целью ПВО уничтожение разведывательных БПЛА

    Российские расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» особое внимание уделяют уничтожению разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил командир расчета ЗРК с позывным Курск.

    Главным приоритетом для расчетов зенитно-ракетного комплекса «Тор» является уничтожение разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил командир расчета ЗРК с позывным Курск.

    «В приоритете крылатые ракеты, вертолеты, самолеты, но в большинстве работает по БПЛА. Первые это разведывательные БПЛА, поскольку они направляют удары, и, соответственно, если идут ударные БПЛА, рой, то отрабатываем уже по ним», – рассказал военнослужащий.

    По словам командира, за последнее время зенитчикам удалось сбить девять дронов противника. Среди уничтоженных аппаратов числятся такие модели, как «Лютый», ФП-1, ФП-2, Hornet, RAM-2X и Shark. Основная работа ведется именно по разведывательным беспилотникам, таким как Shark и «Бобер». Расчеты несут боевое дежурство круглосуточно, независимо от времени года и погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году расчет ЗРК «Тор-2М» под командованием офицера с позывным Курск поразил шесть тактических крылатых ракет ВСУ над Запорожской областью.

    Позже применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    В июле текущего года российские военнослужащие раскрыли тактику захода в тыл новых дронов Hornet.

    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    20 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские «Герани» поразили военные эшелоны противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «В щепки вместе с рельсами: наши разобрали военные эшелоны противника в Запорожской области», говорится в канале Max Минобороны.

    «Дроноводы точечно отработали по железнодорожным составам ВСУ с военным грузом», добавили в оборонном ведомстве.

    Минобороны подчеркнуло, что регулярные удары по инфраструктуре и украинским локомотивам блокируют снабжение ВСУ на передовой.

    Ранее в понедельник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что ВС России уничтожили более 200 перевозивших западное оружие тепловозов ВСУ.

    На прошлой неделе российские войска также уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Также беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение железнодорожных состава в Днепропетровской области.

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    21 июля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом начался пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома», – сообщил Авдеев в «Максе».

    По словам губернатора, в момент удара в квартире никого не было. Никто не пострадал.

    На месте работают экстренные службы, организована эвакуация жильцов. Возгорание, охватившее площадь около 25 кв. м, удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила два атаковавших Севастополь украинских беспилотника.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    20 июля 2026, 17:09 • Новости дня
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино

    Минздрав: После атаки БПЛА в Шебекино госпитализированы 25 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после удара беспилотника по пассажирскому автобусу в больницы доставили 25 человек, среди которых есть один ребенок, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    В Минздраве сообщили, что медицинская помощь потребовалась 25 пассажирам автобуса, пострадавшего в результате удара беспилотного летательного аппарата, передает РИА «Новости».

    По оперативным данным, среди раненых один несовершеннолетний.

    «Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Врачи продолжают оказывать необходимую помощь всем поступившим в стационары. Состояние большинства раненых не вызывает серьезных опасений у специалистов.

    Украинский беспилотник целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино. Согласно предварительной информации, жертвами стали пять человек, включая ребенка, еще 23 получили ранения.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    20 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    «Герани» уничтожили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» атаковали стоянку грузовой техники Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска нанесли удар по транспортному узлу украинской армии в Днепропетровской области, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что для атаки применялись беспилотные летательные аппараты «Герань».

    «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – заявили в оборонном ведомстве.

    В министерстве также уточнили, что часть уничтоженных машин представляла собой автоцистерны. Они использовались украинскими военными для транспортировки горюче-смазочных материалов и непродолжительного хранения нефтепродуктов. Успешное поражение назначенной цели было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

    Накануне российские войска разгромили логистический центр украинской армии в Днепропетровске.

    Ранее расчеты ударных аппаратов «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях.

    В начале месяца беспилотники сожгли стоянку с грузовиками для перевозки дронов.

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    20 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Guardian: Судьба главкома ВСУ Сырского уже решена

    Guardian назвала вопрос отставки главкома ВСУ Сырского решенным

    Tекст: Антон Антонов

    Судьба главкома ВСУ Александра Сырского предрешена, его ждет отставка, пишет Guardian со ссылкой на источник в ВСУ.

    «Его судьба решена. Вопрос в том, кто придет ему на смену», – заявил источник Guardian.

    Главным требованием к новому руководителю армии является популярность в обществе, добавил он. При этом кандидат не должен иметь открытых политических амбиций, чтобы не превратиться в нового конкурента для Владимира Зеленского.

    Источник добавил, что на эту должность ищут опытного военного. Идеальный претендент обязан беспрекословно слушать президента и выполнять все его указания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители украинских городов выходят на массовые акции протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

    Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

    Сырский принес извинения бывшему министру обороны в авторской статье.

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    20 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    В Одинцово из-за падения беспилотника пострадали машина и заборы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заборы частных домовладений и легковой автомобиль повреждены в результате атаки беспилотников в Одинцовском городском округе, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

    Заборы частных домовладений и легковой автомобиль получили повреждения в результате атаки беспилотников в Одинцовском городском округе, сообщил Иванов в Max.

    «Ночью силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов. В Одинцовском округе в результате падения БПЛА поврежден легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений. Пострадавших нет», – сообщил чиновник.

    Иванов подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы. Глава округа также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны, а также на распространение сведений о действиях специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших при падении сбитых дронов в регионе.

    Глава Подольска Григорий Артамонов подтвердил повреждение котельной и нескольких жилых домов из-за утренней атаки.

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    20 июля 2026, 22:58 • Новости дня
    Протесты из-за отставки Федорова охватили 11 городов Украины и Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    Массовые протесты в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины прошли в 12 городах, сообщают информационные агентства.

    Акции идут в Киеве, в Одессе и Николаеве на юге страны, в Сумах и Чернигове на севере, а также в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Тернополе на западе Украины. Кроме того, протестующие выходят на улицы в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Во многих городах люди собираются уже пятый день подряд. В Киеве к началу очередной акции протеста собралось около 500 участников, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине проходят митинги против главкома ВСУ Александра Сырского и в поддержку Федорова.

    Украинские СМИ сообщили о возможной скорой отставке Сырского.

    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского.

    Сырский принес извинения бывшему министру обороны в авторской статье.

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    21 июля 2026, 03:14 • Новости дня
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В настоящее время оперативные и аварийные службы занимаются уточнением информации о возможных последствиях атаки на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали.

    В Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

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    20 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили более 200 перевозивших западное оружие тепловозов ВСУ

    Мирошник сообщил об уничтожении более 200 тепловозов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные поразили на Украине более 200 тепловозов, перевозивших вооружение для ВСУ из Польши и Румынии, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Армия России методично ликвидирует транспортную инфраструктуру противника на Украине, задействованную в снабжении войск, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он отметил успешные удары по базам ремонта и хранения, передают «Вести».

    «Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновения», – сказал дипломат.

    По словам Мирошника, почти 90% военных грузов доставляются Киеву из европейских стран. Он подчеркнул, что блокирование логистики является одним из важнейших направлений работы российских сил. Дипломат выразил уверенность, что без получения военной помощи Украина сможет продержаться совсем недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области.

    Немногим ранее беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение железнодорожных состава в Днепропетровской области.

    В прошлом году армия России поразила поезд с вооружением и техникой украинских войск.

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    21 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Украинский военный попытался почтой выслать украденные кованые ворота

    Tекст: Антон Антонов

    В Родинском в ДНР украинский военный попытался переслать через службу доставки «Новая почта» украденные кованые ворота, когда населенный пункт находился под контролем ВСУ, сообщил житель города Роман Красильников.

    «Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», – сообщил Красильников.

    По словам Красильникова, украинские военнослужащие занимались мародерством и пытались отправлять награбленное домой. Он отметил, что через службу доставки они стремились пересылать не только небольшие вещи, но даже холодильники, передают РИА «Новости».

    В связи с подобными случаями сотрудники «Новой почты», по его рассказу, стали требовать у военнослужащих документы, подтверждающие покупку отправляемых вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Красногоровки Виктор Маркович рассказал о мародерстве украинских военных и о вывозе имущества горожан, включая ворота из частных домов.

    Украинский беженец из Часова Яра Павел Морковин описал использование компании «Новая почта» для пересылки военными гранат, патронов и снайперских винтовок.

    Тот же житель Часова Яра заявил о систематическом грабеже его имущества украинскими солдатами с применением военной техники и об отправке награбленного домой через «Новую почту».

    Министр обороны России Андрей Белоусов 28 декабря 2025 года поздравил военных с освобождением Родинского в ДНР.

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    20 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Wildberries начал выплаты семьям погибших после атак ВСУ на логистические центры

    Tекст: Антон Антонов

    Маркетплейс Wildberries осуществил первые выплаты семьям погибших и пострадавшим после атак дронов ВСУ на логистические центры, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

    «Во-первых, мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии», – сообщила Ким в Telegram.

    Ким уточнила, что в Wildberries изменили правила работы логистических объектов при нештатных ситуациях. По ее словам, безопасность в центрах стала безусловным приоритетом, при малейшей угрозе компания намерена принимать все меры для ее обеспечения.

    Она отметила, что из-за эвакуаций могут падать доходы у исполнителей, поэтому команда решила пересмотреть размеры вознаграждений, чтобы сохранить привычный уровень выплат.

    Также Ким сообщила, что 23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова начнет принимать поставки, а товары с него вернутся в продажу. В ближайшее время компания обещает корректно отразить в отчетах на портале продавцов все позиции, которые находились на объекте в Электростали.

    Отвечая на многочисленные вопросы о компенсациях за поврежденный товар в Электростали, основательница заявила, что Wildberries не оставит продавцов наедине с этой проблемой. Она напомнила о необходимости времени для оценки последствий, но отметила, что уже поставила задачу команде ускорить процесс и скоро представить обновленный статус. По ее словам, компания продолжает работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.

    Руководство компании заявило, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые – по 1 млн.

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

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