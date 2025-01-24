Группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области

ЗРК «Тор-2М» группировки «Днепр» сбил шесть крылатых ракет ВСУ над Запорожьем

Tекст: Максим Попов

По словам командования, расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-2М» группировки «Днепр» поразил около шести тактических крылатых ракет ВСУ в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил командир расчета с позывным Курск, передает ТАСС. Он отметил, что одна из ракет была поражена на дистанции 27 километров после получения команды на уничтожение на 14 километрах.

Офицер добавил, что подразделение ПВО, в состав которого входит его расчет, способно перехватывать любые средства поражения, используемые ВСУ в регионе. «Наш ЗРК позволяет поражать цели на высоте от 10 до 12 тыс. метров, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS для комплексов HIMARS», – подчеркнул он.

По словам Курска, его команда неоднократно уничтожала ударные дроны Switchblade 600 производства США и разведывательные БПЛА Raybird и Shark производства Украины.Командир расчета отметил, что крылатые ракеты, такие как Storm Shadow, летят на низких высотах и являются легкой добычей для «Тор-2М».

Напомним, в ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow по Брянской области. Как отметили в Минобороны, все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал.



