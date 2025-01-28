Павел Морковин рассказал о массовых грабежах украинскими военными в Часовом Яре

Tекст: Максим Попов

Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил о массовом мародерстве украинских военных в городе, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ использовали военную технику для кражи личного имущества местных жителей. Морковин сообщил, что его фура и прицеп были украдены 110-й бригадой ВСУ с использованием бронетранспортеров.

Житель Часова Яра отметил, что продуктовый магазин, которым он владел, также подвергся грабежу. «Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР», – приводит агентство слова бизнесмена. По его словам, солдаты возвращались на следующий день и снова продолжали грабить.

Морковин подчеркнул, что подобные инциденты были не редкостью в Часовом Яре. Он рассказал, что украинские солдаты также обворовывали квартиры, снимая двери, и крали велосипеды из дворов. Награбленное, по словам Морковина, они отправляли домой по «Новой почте».

До этого жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы. Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.