Рютте предсказал оборонные расходы ЕС вне НАТО

Рютте: ЕС потребуется до 10% ВВП на оборону для создания альянса вне НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе, отметил необходимость значительного увеличения военных расходов со стороны стран Европейского союза, если они стремятся создать собственную систему обороны вне НАТО. По его словам, текущий целевой показатель в 2% ВВП окажется недостаточным для этих целей, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что создание европейской оборонной структуры, аналогичной НАТО, потребует повышения оборонных расходов до 8–10% ВВП.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, основываясь на конкретных угрозах и потребностях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности для усиления безопасности альянса.