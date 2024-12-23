Генсек НАТО Марк Рютте призвал срочно нарастить оборонные расходы и расширить производство оружия

Tекст: Мария Иванова

Рютте подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону и укрепления оборонной промышленности, сообщает ТАСС.

Он признал, что НАТО не производит достаточно военной продукции для долгосрочной защиты. В интервью агентству DPA Рютте заявил: «Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы». Он добавил, что, хотя угрозы со стороны России нет, в долгосрочной перспективе он обеспокоен.

По мнению Рютте, страны альянса «не предпринимают достаточных мер для противодействия расширению производства вооружений в России». Он настаивает на необходимости организации дополнительных производственных линий и смен, поскольку нынешний объем производства недостаточен для долгосрочной самозащиты НАТО.

Генсек НАТО также отметил ожидания нового давления от избранного президента США Дональда Трампа по поводу низких оборонных расходов европейских союзников. Рютте считает, что союзники должны увеличить свои расходы, но не уточнил, считает ли он целесообразным повысить расходы НАТО до 3% ВВП или более.

До саммита НАТО в июне следующего года ожидается решение по этому вопросу, пишет DPA. Financial Times ранее сообщила, что Дональд Трамп намерен потребовать от европейских союзников повышения оборонных расходов до 5%.

На встрече с мировыми информационными агентствами в Петербурге президент России Владимир Путин назвал заявления о готовности России напасть на страны НАТО «чушью» и «бредом собачьим».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и социальных выплат в Европе для увеличения военных расходов альянса. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала это предложение, назвав его попыткой поддержки американских интересов в Европе.

Российская сторона, как отметил ранее Марк Рютте, восстанавливается значительно быстрее, чем ожидал Североатлантический альянс.