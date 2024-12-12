Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось
Генсек НАТО Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось
Российская сторона восстанавливается значительно быстрее, чем ожидал Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.
Россия, несмотря на усилия украинских союзников НАТО, значительно преуспевает в восстановлении своих военных возможностей и эффективно учится на предыдущих ошибках, сказал генсек, передает ТАСС.
Рютте подчеркнул, что Китай производит вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США. Эти обстоятельства, по его мнению, вынуждают НАТО рассмотреть необходимость срочной милитаризации европейской промышленности и увеличения военных расходов стран-участниц альянса.
Ранее источники сообщали, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО обсуждали поставки оружия Киеву, а также гарантии безопасности для Украины, которые не будут «провоцировать Россию».