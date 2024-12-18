Захарова раскритиковала призыв Рютте тратить пенсии Европы на оборону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Захарова выразила резкую критику в адрес главы НАТО Марка Рютте. Поводом стали его слова о необходимости перехода европейских стран на военную экономику и перенаправление части социальных выплат на нужды обороны.

Захарова охарактеризовала этот подход как «попытку выжать последние копейки на пролонгирование американских интересов на Европейском континенте». По ее мнению, это свидетельствует об агрессивной политике лидеров НАТО и Европейского союза.

Дипломат также отметила, что планы Рютте демонстрируют провал политики, изначально заявленной как антироссийская и выгодная для Евросоюза, но в итоге обернувшейся против самих стран ЕС. Захарова считает, что подобные заявления могут лишь усугубить экономическое положение европейцев, принося пользу только США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине. Он также призвал Евросоюз направить часть пенсий на военные нужды. Мария Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генеральных секретарей.