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Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генсеков
Мария Захарова предложила НАТО отдавать четверть пенсий бывших генсеков на оборону
Мария Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий бывшего генсека Йенса Столтенберга и других отставников для оборонных нужд, отвечая на призыв генсека альянса Марка Рютте.
В интервью ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инициативу нынешнего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который предложил использовать часть пенсий и социальных выплат в Европе для производства оружия.
«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [бывшего генсека альянса Йенса] Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», – заявила Захарова.
Ее заявление прозвучало в контексте растущих дискуссий о перераспределении социальных расходов в пользу оборонного бюджета. Захарова подчеркнула, что именно бывшие руководители альянса могут подать пример другим, внеся свой вклад в укрепление обороноспособности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и соцвыплат в Европе для увеличения военных расходов альянса. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала необоснованной позицию Германии по вопросу членства Украины в НАТО.