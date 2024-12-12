Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Киев раскритиковал Германию за позицию по членству Украины в НАТО
Министр Украины Стефанишина назвала позицию Германии по НАТО необоснованной
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала необоснованной позицию Германии по вопросу членства Украины в НАТО, отметив сложность работы с этой страной.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина выразила недовольство позицией Германии относительно членства Украины в НАТО, пишет ТАСС.
В интервью европейскому изданию Politico она заявила: «Я не думаю, что есть какие-либо оправдания [позиции Германии]. Очень сложно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции».
По словам Стефанишиной, Германия на протяжении многих лет не демонстрировала прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что эта позиция Берлина препятствует развитию отношений и сотрудничества. Также вице-премьер отметила, что в сложившейся ситуации трудно обсуждать членство в альянсе на фоне ухода администрации президента США Джо Байдена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ОБСЕ заявила о планах подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО, Зеленский заявил о готовности принять гарантии НАТО на подконтрольных территориях, а также потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины.