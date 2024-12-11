Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины
Reuters: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности для Украины
Во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая важность таких мер вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщает Reuters.
Встреча, состоявшаяся в Париже, также включала участие президента Франции Эммануэля Макрона и длилась 35 минут, передает ТАСС.
По данным источников, Зеленский активно пытался наладить отношения с Трампом, используя эту встречу как возможность объяснить американскому лидеру важность обеспечения безопасности для Киева. Он подчеркнул необходимость таких гарантий, независимо от исхода переговоров с Россией.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в Париже предложил пригласить Украину в НАТО, утверждая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения конфликта, однако рассматривает возможность применения модели вступления, ранее использованной Швецией и Финляндией.