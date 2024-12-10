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Зеленский настойчиво попросил Трампа о вступлении Украины в НАТО
Bloomberg: Зеленский в Париже предложил Трампу пригласить Украину в НАТО для окончания конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский в Париже предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, подчеркнув, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта.
Зеленский во время переговоров настаивал на предоставлении гарантий безопасности. По его мнению, вступление в переговоры о прекращении огня возможно только с позиции силы, и членство в НАТО может стать ключевым фактором в этом процессе, сообщает Bloomberg.
Кроме того, Зеленский обсудил с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность присутствия западных военных на территории Украины, передает Ura.ru.
Окончание конфликта, считает Зеленский, будет значительно ускорено за счет включения Украины в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с Трампом это обсуждать «нет смысла».
Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.