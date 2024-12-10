Зеленский настойчиво попросил Трампа о вступлении Украины в НАТО

Bloomberg: Зеленский в Париже предложил Трампу пригласить Украину в НАТО для окончания конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

Зеленский во время переговоров настаивал на предоставлении гарантий безопасности. По его мнению, вступление в переговоры о прекращении огня возможно только с позиции силы, и членство в НАТО может стать ключевым фактором в этом процессе, сообщает Bloomberg.

Кроме того, Зеленский обсудил с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность присутствия западных военных на территории Украины, передает Ura.ru.

Окончание конфликта, считает Зеленский, будет значительно ускорено за счет включения Украины в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с Трампом это обсуждать «нет смысла».

Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.