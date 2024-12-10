Офис Зеленского признал недостижимость вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Офис Зеленского признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения конфликта

Tекст: Ольга Иванова

Украина осознает, что вступление в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, сообщает ТАСС.

Замглавы офиса президента Зеленского Игорь Жовква на пресс-конференции центра «Новая Европа» отметил, что членство в НАТО остается недостижимым до завершения текущего конфликта. Он подчеркнул, что это вопрос будущего, но тем не менее перспектива должна существовать.

Жовква выразил мнение, что Украина могла бы последовать модели вступления в НАТО, как это сделали Швеция и Финляндия. Обе страны получили приглашение в альянс 29 июня 2022 года, но завершили процесс вступления после выполнения всех необходимых процедур: Финляндия 4 апреля 2023 года, а Швеция только 7 марта 2024-го. Он также отметил, что при отсутствии такого механизма Украина будет стремиться заключать двусторонние соглашения о безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.