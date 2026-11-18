Азаров: Журналист Заворотный пришел в сознание после подрыва машины

Tекст: Ольга Иванова

«За эти дни, на взгляд врачей, наметился прогресс. Он находится в сознании, понимает, что ему говорят», – приводит слова Азарова ТАСС. Бывший премьер-министр Украины выразил стопроцентную уверенность в причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля журналиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова журналист Сергей Заворотный, получивший тяжелые ранения при взрыве автомобиля на Кировоградской улице в Москве, пришел в сознание.

В тот же день адвокат Олег Федоров сообщил о намерении обжаловать решение суда о заключении под стражу обвиняемой в покушении на убийство журналиста 21-летней Елизаветы Кириченко.

В понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала об установке взрывчатки под автомобиль Заворотного по указанию анонимных телефонных кураторов.