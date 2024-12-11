Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Зеленский заявил о готовности принять гарантии НАТО на подконтрольных территориях
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, однако формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.
Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна с тем, что приглашение в НАТО и соответствующие гарантии могут касаться только тех территорий, которые находятся под контролем Киева. Однако он подчеркнул, что формально страна должна быть приглашена в альянс в границах 1991 года, передает ТАСС.
В интервью американскому телеканалу CBN Зеленский отметил, что для завершения текущего конфликта необходимо получить приглашение для всей территории Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Дональдом Трампом потребовал гарантии безопасности для Украины, подчеркнув важность этой темы для их страны, а ранее Зеленский настойчиво попросил бывшего президента США поддержать вступление Украины в НАТО.