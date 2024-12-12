Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
В ОБСЕ заявили о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш намерен курировать проекты по подготовке Украины к ЕС и НАТО
ОБСЕ приступит к реализации более 20 проектов по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш.
Мареш заявил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия».
Мареш подчеркнул, что его роль не включает поставку ракет или F-16 и Abrams, но будет подготавливать Киев к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО».
Мареш также отметил, что будет курировать более двадцати проектов, которые востребованы украинской стороной.
Россия неоднократно выражала свое несогласие с расширением ЕС и НАТО в сторону Украины, рассматривая это как угрозу своей безопасности.
Ранее Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, хотя формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.
Зеленский также настойчиво попросил Дональда Трампа поддержать вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО.