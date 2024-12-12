Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш намерен курировать проекты по подготовке Украины к ЕС и НАТО

Tекст: Вера Басилая

Мареш заявил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия».

Мареш подчеркнул, что его роль не включает поставку ракет или F-16 и Abrams, но будет подготавливать Киев к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО».

Мареш также отметил, что будет курировать более двадцати проектов, которые востребованы украинской стороной.

Россия неоднократно выражала свое несогласие с расширением ЕС и НАТО в сторону Украины, рассматривая это как угрозу своей безопасности.

Ранее Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, хотя формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.

Зеленский также настойчиво попросил Дональда Трампа поддержать вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО.