Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в результате конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли или были ранены более 1 млн человек, и число жертв продолжает расти каждую неделю.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и раненых в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что каждую неделю погибают или получают ранения более 10 тыс. человек с обеих сторон конфликта, передает RT.
На сайте НАТО также указывается, что украинский конфликт ежедневно приводит к увеличению числа жертв и разрушений. Рютте выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося увеличения количества человеческих потерь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения. Руслан Татаринов, военный блогер, заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Также сообщалось, что ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек.