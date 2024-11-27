Economist: ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Потери украинских военных могут достигать 500 тыс. человек, безвозвратные потери варьируются от 60 тыс. до 100 тыс. человек, санитарные потери составляют еще 400 тыс. человек, подсчитал Economist, передает ТАСС.

Подсчеты произведены на основе открытых источников, однако в статистику не включены потери среди гражданского населения.

В начале ноября военный блогер Руслан Татаринов сообщал, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена.