Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
Economist: ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек
Британский журнал Economist подсчитал, что потери вооруженных сил Украины в конфликте с Россией могут составлять до 500 тыс. человек, данные собирались с открытых источников.
Потери украинских военных могут достигать 500 тыс. человек, безвозвратные потери варьируются от 60 тыс. до 100 тыс. человек, санитарные потери составляют еще 400 тыс. человек, подсчитал Economist, передает ТАСС.
Подсчеты произведены на основе открытых источников, однако в статистику не включены потери среди гражданского населения.
В начале ноября военный блогер Руслан Татаринов сообщал, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена.