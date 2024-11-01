Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов
Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.
«На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.
Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.
Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.