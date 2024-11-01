Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая французскую САУ Caesar, миномет, ЗРК и девять автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Группировка «Север» поразила живую силу и технику нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ, а также бригад теробороны у Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

Зафиксированы шесть контратак противника, они отражены. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными.

Удары армейской авиации и артиллерийский огонь нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, включая несколько механизированных и десантно-штурмовых бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 28 тыс. 850 военнослужащих, 180 танков и значительное количество другой техники, включая пусковые установки HIMARS и MLRS, пусковые установки ЗРК и станции РЭБ.

В прошлые сутки ВСУ потеряли свыше 300 человек на Курском направлении, за сутки до этого они понесли потери в размере свыше 350 человек.

До этого ВС России срывали ротацию ВСУ в районе Курской области.