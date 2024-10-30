Tекст: Алексей Дегтярев

В результате боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, 25 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 23 боевые бронированные машины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила 22-й, 41-й и 115-й механизированные, 17-й танковую и другие бригады у Дарьино, Нижнего Клина и Плехово. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, уничтожив технику и живую силу.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 950 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки, в том числе американские РСЗО.

Минобороны сообщало, что расчеты гаубиц «Гвоздика» из тульского соединения ВДВ предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.

До этого ВС России сорвали ротацию ВСУ в районе Курской области, уничтожив шведскую боевую машину пехоты установленным противотанковым управляемым снарядом.