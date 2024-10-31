Tекст: Александра Юдина

По его словам, существование рот с мертвыми душами в 58-й бригаде ВСУ стало результатом потерь и коррупции в армии, передает РИА «Новости».

Погорелов отметил, что специализированный батальон, в котором он служил, состоял из мобилизованных заключенных и насчитывал 120 человек, тогда как рота включала всего восемь человек.

Он утверждает, что численность умышленно завышалась для списания оружия и получения прибыли, также имели место манипуляции с документацией.

По словам военнопленного, офицеры продолжали получать зарплату за погибших бойцов, используя их в качестве мертвых душ.

«Офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме, и в доле», – заявил Погорелов, добавив, что техника также списывалась и продавалась.

Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Так, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тысяч.

В Киеве и других городах Украины проходят массовые облавы в развлекательных заведениях с целью задержания уклонистов от мобилизации. Между тем в Харькове местные жители начали массово отказываться от выхода на работу из-за облав со стороны военкоматов.

Напомним, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий из-за недобора личного состава. Кроме того, обсуждения о снижении возраста мобилизации на Украине дошли до упоминания 14-летних детей. Помимо прочего, Киев решил готовить к военной службе украинских женщин.