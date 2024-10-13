Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.11 комментариев
СМИ сообщили о возможном откупе от мобилизации на Украине за тысячи долларов
Украинские СМИ сообщили о коррупции при облаве военкоматов в развлекательных заведениях
Некоторые задержанные на Украине в ходе облав военкоматов смогли избежать мобилизации, заплатив значительные суммы денег, сообщает Украинское издание «Страна».
В субботу СМИ Украины писали о масштабных рейдах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов, сообщает РИА «Новости».
По данным СМИ, блогер из Харькова Евгений Зуб собрал и опубликовал сообщения задержанных. Один из харьковчан рассказал, что был отпущен из территориального центра комплектования (ТЦК) после оплаты 5 тыс. долларов и пообещал выплачивать по тысяче долларов военкому ежемесячно. Еще одному жителю Харькова удалось выйти на свободу за 2,5 тыс. долларов. Эти случаи подчеркивают наличие коррупции и возможности избежать мобилизации при наличии финансовых средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы провели рейды в ночных клубах Львова, чтобы раздавать повестки, а в Черкассах сотрудники территориальных центров комплектования проверяли посетителей на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Также сообщалось, что гости на свадьбе во Львове выгнали военкомов, пытавшихся вручить повестки.