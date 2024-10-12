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Военные устроили облаву на концерте стендап-комика в Черкассах
На концерте стендап-комика в Черкассах работники ТЦК проверяли документы у зрителей
Посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе.
Военные комендатуры начали проверки документов на культурных мероприятиях в Черкассах, сообщает «РИА Новости». Во время концерта стендап-комика Антона Тимошенко сотрудники ТЦК проверяли документы у зрителей, собравшихся в фойе заведений.
Эти действия являются частью масштабной кампании по проверке документов, которая началась на Украине с недавних пор. Вчера уже проводились аналогичные мероприятия на концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве.
Кроме того, проверки охватили рестораны, спортзалы и торговые центры. Сотрудники военных комендатур устраивают рейды, стараясь удостовериться в наличии всех необходимых документов у граждан, находящихся в общественных местах.
Ранее сообщалось, что военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве. После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу.
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.
В пятницу сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.