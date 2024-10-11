Военкомы провели массовую облаву после концерта в Киеве

Военкомы устроили облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». По информации издания, мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении под крики очевидцев.



По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских.

«Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет »жертв« идет на десятки, а то и больше сотни», – отметил он в своем телеграм-канале. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года. Закон позволяет призывать в армию еще сотни тыс. украинцев.

В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинской столицы месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах города.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.