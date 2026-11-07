Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский рискует оказаться за решеткой сразу после сложения полномочий на фоне расследований коррупционных дел, передает IntelliNews.

В публикации отмечается, что скандалы вокруг администрации Зеленского достигли ошеломляющих масштабов и превратились в системную проблему.

«Все на Банковой теперь под подозрением. И весьма велика вероятность, что Зеленский отправится за решетку, едва покинет должность», – говорится в статье.

Разыгрываемый властями на протяжении четырех лет спектакль начал рушиться после публикации Национальным антикоррупционным бюро результатов расследования махинаций вокруг «Энергоатома», уточняется в материале. Кроме того, общественности стали известны детали операции «Карфаген».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в перепродаже предоставленных ракет на открытом рынке. В свою очередь бизнесмен Илон Маск указал на обогащение украинских элит за счет поступающей в страну финансовой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о масштабной коррупционной схеме с участием окружения Владимира Зеленского.

В прошлом месяце глава компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность в необходимости отставки главы киевского режима.

В октябре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о формировании консенсуса между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском по вопросу ухода Владимира Зеленского.