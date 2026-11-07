Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco
Йеменские хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и нефтяные объекты Saudi Aramco
Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по международному аэропорту в Эр-Рияде и предприятиям компании Saudi Aramco.
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» осуществило серию атак на стратегические и военные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Вооруженные силы Йемена провели шесть <…> военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа.
По словам военного представителя хуситов, первыми целями стали международный аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В ходе последующих операций мятежники атаковали объекты на месторождении Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими.
Кроме того, повстанцы нанесли удары по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране, а также по местам скопления саудовских войск в провинциях Эль-Джауф и Мариб. Представитель движения утверждает, что эти действия привели к гибели и ранениям большого числа военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.
В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.
Движение потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для прекращения боевых действий.