Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

Йеменские хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и нефтяные объекты Saudi Aramco

Tекст: Мария Иванова

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» осуществило серию атак на стратегические и военные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Вооруженные силы Йемена провели шесть <…> военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа.

По словам военного представителя хуситов, первыми целями стали международный аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В ходе последующих операций мятежники атаковали объекты на месторождении Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими.

Кроме того, повстанцы нанесли удары по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране, а также по местам скопления саудовских войск в провинциях Эль-Джауф и Мариб. Представитель движения утверждает, что эти действия привели к гибели и ранениям большого числа военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

Движение потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для прекращения боевых действий.