Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США

Tекст: Ольга Иванова

Иранская армия уже начала работу над увеличением дальности своих ракет, передает РИА «Новости». Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия подтвердил, что военные сделали соответствующие выводы на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

«В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении», – заявил Акраминия.

На данный момент Тегеран располагает ракетами средней дальности, способными поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана пересмотрели подход к обеспечению национальной безопасности.

Представители иранской армии подготовили для США неожиданные варианты ведения войны с применением новой техники.