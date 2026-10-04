Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США
Власти Ирана решили увеличить дальность своих ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами, который начался в феврале.
Иранская армия уже начала работу над увеличением дальности своих ракет, передает РИА «Новости». Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия подтвердил, что военные сделали соответствующие выводы на фоне обострения отношений с Вашингтоном.
«В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении», – заявил Акраминия.
На данный момент Тегеран располагает ракетами средней дальности, способными поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана пересмотрели подход к обеспечению национальной безопасности.
Представители иранской армии подготовили для США неожиданные варианты ведения войны с применением новой техники.