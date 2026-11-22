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Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt прибыл на Ближний Восток
Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt сменил George Washington на Ближнем Востоке
Американский авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на Ближнем Востоке, где заменит USS George Washington.
USS Theodore Roosevelt был замечен в Аравийском море вместе с USS George Washington. С учетом присутствия USS George H.W. Bush, на Ближнем Востоке временно находились три американских авианосца, пишет портал The War Zone.
Сообщается, что ударная группа USS George Washington покинула регион и направляется в Йокосуку (Япония). Таким образом, на Ближнем Востоке остаются два авианосца США. USS Theodore Roosevelt покинул Сингапур 8 ноября и вошел в зону СЕНТКОМ примерно 15 ноября в сопровождении ракетных эсминцев. USS George H.W. Bush также остается в регионе.
Отмечается, что блокада иранских портов продолжается. 7 ноября американский самолет применил высокоточные боеприпасы в Оманском заливе против судна M/V Huda. Между 13 и 17 ноября фиксировались атаки Ирана на базы США, которые были перехвачены; в ответ 17 ноября американские силы нанесли удары по целям на острове Кешм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США опровергло информацию о повреждении Ираном американского истребителя F-16.
В среду СЕНТКОМ сообщило о прибытии на Ближний Восток американского авианосца Theodore Roosevelt.
В понедельник Theodore Roosevelt довел количество авианосных ударных групп в регионе до трех.