Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.
Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».
«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.
Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.
Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.
После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.
Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.