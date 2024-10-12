Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».

«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.

Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.

Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.

После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.

Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.

