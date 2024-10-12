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Украинские военкомы провели рейды в ночных клубах Львова
В пятницу сотрудники украинских территориальных центров комплектования (аналог военкомата) провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.
Масштабные облавы проводились в развлекательных заведениях по всей стране, в том числе во Львове, Киеве, Днепропетровске, Харькове и других городах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Львовские военкомы также посетили стриптиз-клубы. Они силой забирали молодых людей мобилизационного возраста и увозили их в неизвестном направлении.
Между тем источник, близкий к украинскому минобороны, пояснял, что активизация рейдов объясняется проблемами с мобилизацией и растущим напряжением в обществе, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Многие считают, что мобилизации в основном подлежат жители малых городов и сел, у которых нет средств избежать службы. Это вызывает недовольство и чувство социальной несправедливости, добавил собеседник.
Подобные рейды теперь будут проводиться регулярно, заключил он.
Ранее украинские военкомы начали раздавать повестки на концерте «Океана Эльзы» в Киеве, после чего люди стали перепродавать билеты на следующий концерт этой группы.