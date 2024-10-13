  • Новость часаВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
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    Зачем рубль катается на американских гонках
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    59 комментариев
    13 октября 2024, 10:31 • Новости дня

    Во Львове гости выгнали военкомов со свадьбы

    Гости свадьбы во Львове выгнали сотрудников военкомата, ворвавшихся в ресторан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове гости свадьбы выгнали сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались провести рейд в ресторане, где проходило торжество.

    Видео с рассказом о том, как гости свадьбы во Львове вытолкали сотрудников территориального центра комплектования из ресторана, активно распространяется в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. По словам мужчины на видео, люди в масках ворвались на празднование и вели себя грубо, даже по отношению к женщинам. «Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах.… Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе. В Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу 17-летних подростков. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ.

    12 октября 2024, 19:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе

    Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО

    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II, была убита в СИЗО после задержания, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».

    По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.

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    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    12 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для ВСУ груз, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

    Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

    Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

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    12 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

    Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».

    «Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.

    Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.

    Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.

    После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.

    Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.

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    12 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink, утверждает Washington Post.

    Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».

    Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.

    При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    12 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Минобороны: Российские военные уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили при помощи беспилотников группу украинских военнослужащих во время ротации в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что украинские боевики пытались провести ротацию своих подразделений в ночное время. После анализа разведывательных данных было принято решение о нанесении огневого удара по подразделениям ВСУ. Войска «Запад» выбрали подходящий момент для атаки и нанесли внезапные удары по противнику, зафиксированные средствами объективного контроля.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 1,9 тыс. человек.

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    12 октября 2024, 11:21 • Новости дня
    Игроки украинской команды NaVi отказались пожать руки россиянам после матча

    Игроки украинской команды NaVi отказались пожать руки россиянам из Virtuspro после матча

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники киберспортивной команды Украины NaVi не стали пожимать руки соперникам из России после победы в четвертьфинале турнира по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро.

    Украинская команда NaVi одержала победу над представителями России со счетом 2:0. В ходе матча игрок литовского происхождения из NaVi, Юстинас jL Лекавичюс, перед началом игры обменялся приветствием с российскими игроками Давидом n0rb3r7 Даниеляном и Петром fame Болышевым, передает РИА «Новости».

    Однако после завершения матча игроки NaVi отказались от традиционного рукопожатия, сказавшись на этом после короткого разговора с финским капитаном команды Алекси Aleksib Виролайненом. Вместо этого Лекавичюс и Игорь w0nderful Жданов начали собирать свои вещи и покинули игровую зону.

    В полуфинале NaVi предстоит встреча с командой из Дании Heroic.

    В июле игроки украинского «Динамо» из Киева отказались жать руки футболистам сербского «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве.

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    12 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Борис Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров в Киеве весной 2022 года
    Борис Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров в Киеве весной 2022 года
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мемуарах опроверг обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной во время поездки в Киев весной 2022 года.

    Джонсон в своих мемуарах под названием «Unleashed» поделился подробностями своей поездки в Киев в 2022 году, ответив на обвинения в том, что якобы сорвал мирные переговоры между Украиной и Россией в начале конфликта, передает РБК.

    Джонсон утверждает, что его визит якобы был направлен на поддержку Украины, а не на подрыв мирного процесса.

    Британский экс-премьер рассказал, что впервые услышал об обвинениях в его адрес будучи в Греции, когда ему передали записку с вопросом о его роли в конфликте. Он отметил, что был удивлен, узнав, что такая версия распространена в Германии и других странах.

    «Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина», – пишет Джонсон в своих мемуарах.

    Экс-премьер добавил, что не верит, будто украинское руководство, включая президента Зеленского, могло бы заключить мирное соглашение и продолжить свою работу в президентском офисе.

    Он подчеркивает, что его действия были направлены на поддержку Украины в сложное время, а обвинения в срыве мирных переговоров он считает необоснованными и надуманными.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    12 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 400 человек, шесть танков и две пусковых установки РСЗО, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

    Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

    Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

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    12 октября 2024, 15:57 • Новости дня
    Ниинисте заявил об истощении ресурсов Запада для Украины

    Экс-президент Финляндии Ниинисте предупредил об истощении ресурсов Запада для помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ресурсы Запада, выделенные для помощи Украине, истощаются.

    По его словам, ресурсы Запада для оказания помощи Украине истощаются, передает РИА «Новости».

    Ниинисте указал на недостаточную подготовленность Запада к продолжительной поддержке Киева.

    «Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен», – сказал он.

    Политик подчеркнул, что Россия активно наращивает свою военную мощь, в то время как на Западе этот процесс происходит медленно, особенно в сфере производства оружия.

    По его мнению, это замедление может негативно сказаться на способности Запада поддерживать Украину в длительной перспективе.

    Ниинисте также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, отметив, что это может привести к эскалации конфликта и созданию долговременной напряженности.

    Ранее сообщалось, что Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине.

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    12 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    @ Greg Bowker/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают это до завершения американских выборов.

    Дотком утверждает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, однако мировые СМИ не могут открыто говорить об этом до завершения президентских выборов в США, передает РИА «Новости».

    По его мнению, признание поражения Украины до выборов поставит в неловкое положение спонсоров Киева, включая НАТО, ЕС и демократов в США, которые предоставляли Украине значительную финансовую и политическую поддержку.

    Напомним, в сентябре прошлого года американский журналист Сеймур Херш заявил, что США признают победу России на Украине, но продолжают скрывать эту информацию, чтобы поддерживать общественную поддержку Киева и избежать критики перед выборами.

    Политолог Павел Данилин заявлял, что западные СМИ из четвертой власти превратились в обслугу первой. Так, в США, Германии и на Украине, по его словам, СМИ стали пропагандистским ресурсом властей, плодящим фейки.

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    13 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО

    Шольц не ответил на просьбы Зеленского о Taurus и ускоренном приеме в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО, озвученные на встрече в Берлине.

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, газета Bild сообщает, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне было формально связано с ураганом «Милтон», однако истинной причиной является нежелание Байдена высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США.

    Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию для Bild, отметил, что «Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего плана победы, и европейское турне оказалось провальным для Украины».

    Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

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    12 октября 2024, 21:44 • Новости дня
    Серия взрывов прозвучала в Одессе

    Мэр Одессы сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил о взрывах в Одессе, но не сообщил подробности, передает ТАСС.

    Ранее был зарегистрирован один взрыв в городе, что привело к усилению мер безопасности. На официальном ресурсе оповещения населения сообщается, что в Одесской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    12 октября 2024, 17:50 • Новости дня
    СБУ и ВСУ начали принудительную эвакуацию мирных жителей из Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Служба безопасности Украины и украинская армия насильственно вывозят жителей из прифронтовых районов Харьковской области, сообщил очевидец с подконтрольной Киеву части региона.

    У принудительно эвакуируемых проверяют их телефоны, такие меры принимаются из-за приближения линии фронта, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в субботу Минобороны России информировало, что ВСУ потеряли до 110 человек в зоне действий российской группировки «Север» в Харьковской области за сутки.

    В сентябре украинские власти проводили принудительную эвакуацию в 30 населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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