Во Львове гости выгнали военкомов со свадьбы

Гости свадьбы во Львове выгнали сотрудников военкомата, ворвавшихся в ресторан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Видео с рассказом о том, как гости свадьбы во Львове вытолкали сотрудников территориального центра комплектования из ресторана, активно распространяется в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. По словам мужчины на видео, люди в масках ворвались на празднование и вели себя грубо, даже по отношению к женщинам. «Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах.… Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе. В Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу 17-летних подростков. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ.