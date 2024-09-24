В Одессе впервые подожгли квартиру сотрудника военкомата

Первый случай поджога квартиры сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки был зафиксирован в Одессе, сообщает ТАСС со ссылкой на «Страну». Полиция задержала группу подростков, которые подожгли двери квартиры военкома. Задержанным было по 17 лет.

Подробности о мотивах преступления и других обстоятельствах пока не разглашаются. Однако данный инцидент стал продолжением серии нападений на имущество сотрудников военкоматов. Ранее в разных украинских городах, таких как Винница, Днепр, Киев и других, фиксировались поджоги автомобилей, принадлежащих военкоматам или их сотрудникам.

Такие действия рассматриваются как протест против насильственной мобилизации. По данным офиса генпрокурора Украины, с начала 2024 года было зарегистрировано 266 случаев поджогов автомобилей военных. В ответ на это украинские военные стали наносить на свои автомобили надпись «Не ТЦК», указывая, что они не связаны с военкоматами.

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

Кроме того, группа женщин заблокировала выезд из центра, где, предположительно, незаконно удерживают мужчин.