В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину до бессознательного состояния

Украинское издание «Страна» опубликовало в Telegram-канале видео, на котором сотрудники территориального центра комплектования в Одессе избили мужчину до бессознательного состояния? передает РИА «Новости». На записи видно, как пострадавший лежит на асфальте после нескольких ударов. Причина конфликта между военкомами и мужчиной пока остается неизвестной.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Местные власти принимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. С мая 2023 года в стране действует новый закон о мобилизации, который расширяет возможности для призыва граждан. По данным украинских СМИ, многие мужчины стараются избежать мобилизации, используя поддельные документы или нелегальные пути выезда из страны.

В социальных сетях нередко появляются видеозаписи насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Некоторые из этих инцидентов заканчиваются избиением мужчин, иногда с летальным исходом. Видео из Одессы стало очередным примером подобных конфликтов, которые вызывают общественное возмущение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе группа женщин заблокировала выезд из территориального центра комплектования, где предположительно удерживали мужчин. На фоне мобилизации в Одессе произошел другой конфликт, когда мужчина потерял сознание после драки с сотрудниками военкомата, к которой были привлечены полицейские.

Между тем, на Украине с начала инцидентов подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.