Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине зафиксированы более 200 случаев поджогов автомобилей, принадлежавших военнослужащим ВСУ, передает РИА «Новости». Соответствующую информацию подтвердил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко. Он отметил, что около четверти таких поджогов совершены несовершеннолетними.

Глава нацполиции Украины Иван Выговский также заявил о более чем 200 фактах поджогов, однако не уточнил, за какой период времени они были совершены. В связи с участившимися случаями полицейские рекомендовали ВСУ и нацгвардии не наносить опознавательные знаки на автомобили, чтобы избежать их идентификации как военных транспортных средств.

Ранее стало известно, что на Украине начали поджигать автомобили военных, часто ошибочно принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В ответ на это, автомобилисты стали защищать свои машины от поджога, прикрепляя наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве подожгли служебный микроавтобус украинских военных, что вызвало широкий общественный резонанс. Местные СМИ сообщали, что данный инцидент произошел на фоне массовых протестов и нестабильной ситуации в стране. В то же время стало известно, что число подобных актов вандализма в Киеве и других городах Украины увеличивается. С учетом этих обстоятельств, украинские власти приняли решение усилить меры безопасности в столице и других крупных городах.