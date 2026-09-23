На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.0 комментариев
Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском
Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском
Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.
Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.
В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.
«Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.
Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.
Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.
Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.
Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.