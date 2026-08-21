FT: Украина запросила у США разрешение на использование Starlink для дронов

Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep

Эксперт Юшков: Европейцы сами виноваты в появлении дрона у платформы Neptune Deep

Tекст: Олег Исайченко

«Проект Neptun Deep, по сути, включает в себя два месторождения природного газа – Pelican South (четыре скважины) и Domino (шесть скважин). Они объединены общей добычной инфраструктурой: подводные комплексы связаны с единой платформой, а газ планируется транспортировать на берег по газопроводу, который еще строится», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Он напомнил, что проект реализуется румынской государственной компанией Romgaz и австрийской OMV Petrom совместно, а его запуск запланирован на 2027 год. Суммарные запасы газа оцениваются примерно в 100 млрд кубов. «При таких показателях добыча может вестись порядка десяти лет. Это позволит Румынии поддерживать собственные объемы газодобычи, а также, вероятно, экспортировать часть ресурсов в соседние страны», – уточнил собеседник.

При этом добыча на Neptun Deep сопряжена с серьезными сложностями. «Черное море – довольно глубоководное. Ключевая часть проекта расположена на глубинах порядка одного километра, и это создает дополнительные технологические вызовы. Кроме того, запасы месторождения нельзя назвать крупными, а значит, и объемы ежегодной добычи будут ограничены. В итоге проект получается технически сложным и затратным», – пояснил Юшков.

Если говорить об анонсированных 7,5 млрд кубометров добычи газа в год, то тут речь, скорее, о пиковых значениях, считает эксперт. «Полагаю, первое время объемы окажутся ниже проектных, и лишь со временем получится выйти на целевую мощность», – рассуждает аналитик.

При этом впоследствии из-за соотношения объемов залежей ресурса и планируемых объемов добычи, последние начнут снижаться. «Тогда может быть проведена доразведка участка, чтобы выявить дополнительные запасы. Либо расчет строится на том, чтобы к уже готовой инфраструктуре подключить соседние месторождения», – предположил спикер.

Между тем аналитик обратил внимание на появление морского дрона вблизи газового проекта. Он напомнил, что ранее украинские аппараты уже обнаруживали у берегов черноморских стран. «Они ломаются, теряют связь с оператором, а потом дрейфуют по всему морю, по сути, превращаясь в неуправляемые объекты, схожие с минами. Я допускаю, что так произошло с тем БЭКом, что обнаружили в экономической зоне Румынии», – считает собеседник.

В итоге произошедшее лишний раз показывает: европейцы открывают «ящик Пандоры», финансируя создание флота морских дронов, а также беспилотников самолетного типа, подчеркнул Юшков.

«Мало того, что вооружения ставят под удар персонал аналогичных платформ, так еще и атаки ВСУ на танкеры в Черном и Средиземном морях несут риски для экологии, а это потенциально угрожает туристической отрасли Румынии, Турции и других прибрежных стран. При этом Украина никаких ограничений на себя не берет. Получается, что европейцы из-за желания поддержать Киев и навредить Москве не учитывают рисков, с которыми сами же и столкнутся», – заключил эксперт.

В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы Neptun Deep по добыче природного газа.

«На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

Напомним, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

Примечательно, что на следующий день после инцидента у платформы Neptun Deep на побережье Черного моря в стамбульском районе Арнавуткей рыбаки заметили выброшенный на берег беспилотник. Спасатели, прибывшие на место, уведомили береговую охрану и вызвали саперов ВМС из-за возможного наличия взрывчатки. Военные обследовали дрон и заявили, что уничтожат его в качестве меры предосторожности.