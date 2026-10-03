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Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.
Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.
В результате наступления установлен контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.
В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Николаевка, Нефедовки, Купино и Черного, отчитались в Минобороны.
За последние сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 35 военнослужащих.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного и Соснового Бора. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в Хатнем и Федоровке.
Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишков и Безруков Харьковской области.
А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии возле Дорошовки, Рудневки, Хотени, Иволжанского, Никольского, Битицы и Липняков.
Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять бронемашин и две станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеяся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Соболевки, Червоного Оскола, Грушевки и Андреевки Харьковской области.
Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, две бронемашины и 14 автомобилей, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Василевской Пустоши и Николаевкм Донецкой Народной Республики (ДНР).
Противник потерял свыше 195 военнослужащих и польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.
Днем ранее российские войска взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.
До этого они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.