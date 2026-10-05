Правительство постановило закрыть аэродром Остафьево

Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома Остафьево

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево. Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме Остафьево», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.

Аэродром начал действовать в 1934 году. В 1995-м было учреждено базировавшееся на нем авиапредприятие «Газпром авиа». В 2000 году аэродром открыли для пассажирских перевозок, а с января 2024 года он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта приобрели власти Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Геленджика. В июле ведомство рассказало о временном закрытии аэропорта в Краснодаре.

В феврале россияне сообщили о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.