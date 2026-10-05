Правительство постановило закрыть аэродром Остафьево

  • Новость часаТурция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигранты из Африки научились побеждать на выборах в Швеции
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 21:56 • Новости дня

    Правительство постановило закрыть аэродром Остафьево

    Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома Остафьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродрома Остафьево.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево. Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме Остафьево», – говорится в документе.

    Постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.

    Аэродром начал действовать в 1934 году. В 1995-м было учреждено базировавшееся на нем авиапредприятие «Газпром авиа». В 2000 году аэродром открыли для пассажирских перевозок, а с января 2024 года он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта приобрели власти Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Геленджика. В июле ведомство рассказало о временном закрытии аэропорта в Краснодаре.

    В феврале россияне сообщили о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

    Комментарии (3)
    5 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутат Госдумы Дорошенко арестован по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 19 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

    Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он взят под арест до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

    Ему инкриминируют хищение 1,8 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог в регионе. По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко совместно с соучастниками использовал для хищений ассоциацию «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань».

    Предприятия дорожной отрасли внесли в этот фонд более 1,8 млрд рублей, которые участники группы вывели в теневой оборот на подконтрольные счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшего заместителя главы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств.

    В мае жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета.

    В апреле сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке.

    Комментарии (9)
    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам-наставникам героев специальной военной операции процитировал стихотворение Федора Тютчева о России.

    «Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери:

    «Умом – Россию не понять,
    Аршином общим не измерить.
    У ней особенная стать –
    В Россию надо просто верить», – продекларировал Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что эти строки закладываются в сознание россиян с детства и составляют основу национального мировоззрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском.

    Президент заявил, что Россия гордится героями СВО.

    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
    Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице, ее состояние пока не удается стабилизировать.

    Тарасова вновь находится в медицинском учреждении. Состояние госпитализированной пока не удается стабилизировать, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы. Затем ее повторно госпитализировали.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин одобрил реорганизацию российского Юникредит банка и сделки по приобретению принадлежащих итальянской группе UniCredit акций. Распоряжение от 5 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «Разрешить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банк» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером», – отмечается в тексте распоряжения. Документ также одобряет сделки по приобретению 100% акций финансовой организации, передает РИА «Новости».

    Таким образом документ разрешает выделить из банка хозяйственное общество, акции которого получит единственный акционер. Также одобрены сделки по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Дополнительные разрешения и согласования, предусмотренные российским законодательством, для этих сделок не потребуются.

    В результате UniCredit сохранит полный контроль над новым банком, а инвестор получит 100% акций банка с оставшимися активами.

    Итальянская группа UniCredit пыталась покинуть отечественный рынок с 2022 года. В мае руководство сообщило о планах разделить бизнес и продать часть активов инвестору из ОАЭ.

    Выделенное юридическое лицо займется международными платежами в долларах и евро для корпоративных клиентов вне санкций. Группа работает в России с 1989 года, местный филиал входит в число 30 крупнейших банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по продаже российского бизнеса UniCredit.

    Месяцем ранее сама итальянская банковская группа опровергла слухи о планах ликвидации своего подразделения в нашей стране.

    В прошлом году консорциум из Объединенных Арабских Эмиратов предложил выкупить российские активы этой кредитной организации с существенным дисконтом.

    Комментарии (710)
    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.

    «Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.

    Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.

    «Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.

    Комментарии (4)
    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.

    Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.

    Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

    Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказать содействие в прекращении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

    Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

    Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

    23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

    В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.

    Комментарии (4)
    5 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

    Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.

    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.

    Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина наградить педагогов.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    «Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Сбер» планирует запустить первые продукты для оборота цифровых валют 1 декабря. Банк намерен встроить новые услуги в привычные клиентам сервисы, однако сроки зависят от решения ЦБ и готовности нормативной базы.

    Банк уже направил регулятору заявление на получение статуса цифрового депозитария, передает ТАСС. «Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются», – отметили в пресс-службе банка.

    Представители компании добавили, что новый статус даст право вести учет подобных активов и обеспечивать их переход. Окончательные сроки запуска зависят от решения регулятора и готовности нормативной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Государственная дума одобрила закон о правилах работы цифровых депозитариев. К платформе цифрового рубля подключаются более 130 российских кредитных организаций.

    Системно значимые банки страны полностью подготовились к работе с новой формой валюты.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Нижегородский министр туризма покинул пост после конфликта с футболистами

    Министр туризма Нижегородской области Яковлев ушел в отставку после скандала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после скандала с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицией, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «По социальным сетям и СМИ широко разошлась информация об эпизоде с министром туризма Нижегородской области Сергеем Яковлевым, в ходе которого он допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции», – заявил Никитин в Max.

    Губернатор отметил, что Яковлев принес извинения, но «еще важнее здесь должностной аспект, служебная этика». По словам Никитина, он принял решение удовлетворить прошение министра об отставке.

    Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Яковлев просит полицейских задержать якобы пьяных сотрудников футбольного клуба на вокзале в Нижнем Новгороде. При этом сотрудник полиции указал министру на запах алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Глеб Никитин ответил на видео популярного тревел-блогера о Нижнем Новгороде.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Бывший нижегородский министр Яковлев извинился за скандал с футболистами

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев принес публичные извинения и объявил об уходе в отставку после публикации резонансного видеоролика с его участием.

    Чиновник признал вину за недостойное поведение, передает РИА «Новости». Накануне местные Telegram-каналы распространили запись, на которой предположительно нетрезвый госслужащий требует от полицейских задержать футболистов за плохую игру.

    Во время инцидента мужчина нецензурно выражался и хвастался личными связями с губернатором и руководителем областного управления МВД. Также он неоднократно подчеркивал свой высокий статус в региональном правительстве.

    После широкого общественного резонанса политик опубликовал обращение в социальной сети «ВКонтакте».

    «Принял решение подать в отставку с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области… Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам», – заявил Яковлев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уходе Сергея Яковлева в отставку из-за недостойного поведения.

    В июне текущего года глава Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать выругавшегося матом на заседании чиновника.

    В конце прошлого года дагестанский госслужащий покинул свой пост после пьяного дебоша сына в магазине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса
    Рубио заявил о возможной приостановке работы посольства США в Киеве
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года
    В США покупателей видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

      11 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      5 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации