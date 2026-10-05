Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
В массовом ДТП на Окружном шоссе в Архангельске погибла женщина
В ДТП с четырьмя автомобилями в Архангельске погиб человек и трое пострадали
В результате столкновения четырех автомобилей в Архангельске погибла женщина-водитель, еще три человека получили травмы, сообщили в УМВД России по региону.
Смертельная авария с участием четырех машин произошла на Окружном шоссе, передает ТАСС. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погибла женщина-водитель. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Nissan – женщина 1981 года рождения – погибла на месте происшествия», – сказали в ведомстве.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi 1965 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с фургоном Ford Transit. От удара фургон отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомобили Nissan Note и Kia Rio. Водители трех других транспортных средств получили травмы, им оказывается помощь.
В настоящее время место ДТП оцеплено. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение по одной полосе во избежание пробок.
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