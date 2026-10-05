В массовом ДТП на Окружном шоссе в Архангельске погибла женщина

В ДТП с четырьмя автомобилями в Архангельске погиб человек и трое пострадали

Tекст: Валерия Городецкая

Смертельная авария с участием четырех машин произошла на Окружном шоссе, передает ТАСС. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погибла женщина-водитель. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Nissan – женщина 1981 года рождения – погибла на месте происшествия», – сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi 1965 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с фургоном Ford Transit. От удара фургон отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомобили Nissan Note и Kia Rio. Водители трех других транспортных средств получили травмы, им оказывается помощь.

В настоящее время место ДТП оцеплено. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение по одной полосе во избежание пробок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ДТП с тремя машинами и микроавтобусом в Архангельске погиб человек.

В прошлом месяце число жертв аварии с лесовозом в Архангельской области выросло до 14 человек.

Суд в Архангельске арестовал главу транспортной компании после этого происшествия.