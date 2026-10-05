Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД
Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску
Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.
Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.
Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.
В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.
В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.