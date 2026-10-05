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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 21:40 • Новости дня

    Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

    Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.

    Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

    Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

    В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

    В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.

    Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

    «Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

    Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

    Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

    Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.


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    5 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

    МИД Польши отказался эвакуировать дипломатов из Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша не станет эвакуировать своих дипломатов из Киева и других представительств на территории Украины, заявил представитель польского внешнеполитического ведомства.

    «Польские дипломаты продолжат работать как в Киеве, так и в других представительствах на территории Украины. У нас нет намерения их эвакуировать», – заявил источник РИА «Новости» в МИД Польши.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что иностранные граждане и дипломаты, остающиеся в Киеве, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на иностранные государства решение о работе их дипломатов в Киеве.

    В пятницу западные страны начали подготовку к переносу посольств из украинской столицы.

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    5 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт Люблина в Польше, находящийся недалеко от украинской границы, предупредил о возможных задержках рейсов из-за «военной активности».

    О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

    Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

    Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

    В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.

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    5 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

    ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

    Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

    Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

    Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.

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    5 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    «Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

    Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

    В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятника советским солдатам в Латвии.

    Глава СК Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку факту повреждения памятника и совместно с МИД установить обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор сообщил, что неизвестные повредили надгробие на братском захоронении в волости Даугмалес, где покоятся 73 воина Красной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Эстонии.

    В мае он поручил возбудить дело из-за осквернения монумента в Австрии.

    В 2025 году Бастрыкин распорядился завести дело после осквернения памятника советскому воину в Чехии.

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    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

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    5 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов

    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром демонстрируют слабый рост на 0,6%, достигнув 875 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 888,7 доллара. Однако к 8:50 мск показатель составил 875 долларов.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 869,6 доллара за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%. Этот показатель оставался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    В пятницу Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель. В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов.

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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